Bilderstrecke Eintracht bei Hertha BSC: Der Faktencheck zum Match

Am Samstag um 18.30 Uhr ist die Frankfurter Eintracht zu Gast bei Hertha BSC Berlin. Das Team von Niko Kovac will nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur und die lange Serie ohne Sieg in Berlin beenden. Zuletzt schaffte es eine Eintracht-Mannschaft 2009 die Punkte aus dem Olympiastadion zu entführen.Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Match gegen die Herthaner zusammengefasst.