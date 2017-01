Bilderstrecke Eintracht gegen RB Leipzig: Spieler im Duell Mann gegen Mann

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Nach dem anstrengenden und intensiven Traininsglager in Abu Dhabi geht es in der Liga weiter für die Eintracht. Zum ersten Pflichtspiel 2017 geht die Reise nach Leipzig. Dort wartet der starke Aufsteiger RB auf die Adler. Nach der tollen Hinrunde beider Teams ist ein spannendes und hochklassiges Spiel zu erwarten.Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team individuell die stärkeren Spieler stehen.