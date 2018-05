Platz sechs und der Einzug in die Europa League. Platz sieben und der mühsame Umweg über eine mehrwöchige Qualifikation. Platz acht oder neun und damit zumindest in der Fußball-Bundesliga das Ende aller Europapokal-Träume: Das sind die drei Möglichkeiten, die Eintracht Frankfurt vor dem letzten Saisonspiel am Samstag beim FC Schalke 04 hat.

Für Niko Kovac wäre in seinem letzten Bundesliga-Spiel als Eintracht-Coach bereits alles ein Erfolg, das irgendwie mit Europa zu tun hat. «Für uns ist sogar noch Platz sechs möglich. Aber erst einmal müssen wir Platz sieben verteidigen», sagte der zum FC Bayern München wechselnde Trainer. «Wir hatten vor der Saison Ziele, die wir vorgegeben haben - und da stand Europa nicht auf dem Plan. Aber jetzt ist es möglich. Und das wollen wir unbedingt schaffen.»

Ein Sieg «auf Schalke» würde auf jeden Fall Platz sieben bedeuten - und bei einem Patzer von RB Leipzig in Berlin sogar Platz sechs. Sollte die Eintracht nicht gewinnen, müsste sie hoffen, dass auch die hinter ihr lauernden Stuttgarter (beim FC Bayern München) und Gladbacher (beim Hamburger SV) nichts holen. «Wir haben die Möglichkeit, am Samstag etwas ganz Großes zu schaffen», sagte Kovac. «Und wir haben in dieser Woche im Training gespürt, dass die Jungs heiß sind und darauf brennen.»

Aus Sicht des scheidenden Trainers wären Platz sieben und die damit verbundenen drei Qualifikationsrunden bis zur Europa League gar nicht so schlimm, wie viele immer denken. Die Eintracht müsste in diesem Fall zwar schon am 26. Juli und damit genau einen Monat vor dem Beginn der neuen Bundesliga-Runde in die Saison starten. Aber Kovac sagte: «Ich finde das gar nicht so schlecht.»

Er habe das «als Spieler schon einmal mit dem HSV erlebt, als wir bereits vor dem Beginn der Saison den UI-Cup gespielt haben. Wenn man vorher anfängt und schon früh einen Rhythmus aus Pflichtspielen hat, dann kann das auch ein Vorteil sein.»

Kovac selbst betrifft das alles ohnehin nicht mehr - egal, wie die Saison ausgeht. Sein noch nicht feststehender Nachfolger müsste in diesem Fall binnen kurzer Zeit einen Kader zusammenstellen, der groß und leistungsstark genug wäre für bis zu 31 Pflichtspiele allein in der ersten Saisonhälfte.

Deshalb wäre es allen Beteiligten am liebsten, die Europa-League-Qualifikation schon an diesem Samstag gegen Schalke oder eine Woche später im DFB-Pokal-Endspiel gegen den großen Favoriten FC Bayern München klarzumachen. Genau rechtzeitig für diese beiden Spiele ist auch ein Stürmer wieder fit geworden, dessen Wucht der Eintracht in den vergangenen Wochen fehlte: Ante Rebic, zuletzt außer Gefecht gesetzt durch einen Muskelfaserriss in der Wade.

«Mit Ante Rebic und Jonathan de Guzman haben wir wieder zwei Spieler dabei, die auch im Kader stehen werden», sagte Kovac. «Beide haben voll mittrainiert, ihre Ausdauerwerte sind gut. Also haben wir keine Bedenken, sie wieder einzusetzen.» Rebic' Rückkehr könnte zu Lasten von Alexander Meier gehen, der erst vor einer Woche gegen den Hamburger SV ein spektakuläres Comeback nach einer noch viel längeren Zwangspause feierte. Wenn Rebic und de Guzman zurückkehren, «müssen dafür wieder zwei andere zu Hause bleiben», sagte Kovac dazu nur.

Vor den Schalkern hat der Frankfurter Trainer einen großen Respekt - gerade weil die Eintracht diesen Gegner erst vor dreieinhalb Wochen aus dem DFB-Pokal warf. «Sicherlich hängt das Pokalspiel bei ihnen noch im Hinterkopf», sagte Kovac. «Und sie wollen morgen eine tolle Saison krönen. Aber wir sind ja auch noch da und wollen den Schalkern einen Strich durch die Rechnung machen.»

