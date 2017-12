Eintracht Frankfurt: Eintracht freut sich auf den FC Bayern

Am Samstag empfängt die Frankfurter Eintracht Bayern München. „Da treffen Welten aufeinander“, so Manager Hübner.

Auf die Münchner Bayern freuen sie sich in Frankfurt schon immer. Das Heimspiel gegen den Rekordmeister ist für die Eintracht und ihr Publikum in aller Regel einer der Höhepunkte der Saison. Das war in der letzten Jahrzehnten immer und das gilt auch für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr).

„Es ist immer schön, wenn die Bayern kommen“, sagt Manager Bruno Hübner, „aber es ist nicht so schön, wenn sie in einer solchen Form kommen.“ Auch bei der Eintracht sind sie schwer beeindruckt vom 3:1-Sieg der Münchner unter der Woche gegen Paris St. Germain und von der gesamten Entwicklung seit Jupp Heynckes den glücklosen Carlo Ancelotti abgelöst hat. „Als sie Heynckes geholt haben, haben doch viele Leute gesagt, ach sind die einfallslos“, blickt Hübner ein paar Wochen zurück, „aber jetzt steht doch fest: Die Bayern haben alles richtig gemacht.“

Bilderstrecke Eintracht: Die schönsten Siege gegen den FC Bayern München

Selbst Fachleute wie Hübner sind erstaunt über so manche Entwicklung an anderen Standorten der Liga. „Niemand konnte doch damit rechnen, was in Dortmund passiert“, gibt Hübner zu, „und selbst wenn klar war, dass Köln nach Modestes Abgang schwächer geworden ist, konnte niemand ahnen, dass sie so abschmieren.“ Ganz ähnlich sei seine Wahrnehmung bei den Bayern. Schließlich hatte Ancelotti als „Spielerversteher“ gegolten, als erfahrener Trainer, der mit Stars umgehen kann. Doch genau dies ist ihm in München nicht gelungen, daran ist er gescheitert. Dies sei „erstaunlich“, sagt Hübner beim Blick aus einiger Entfernung auf die Bayern.

Absolute Autoritätsperson

Weniger überrascht ist er vom Aufschwung unter Heynckes. „Über Jupp Heynckes braucht man eigentlich nichts zu sagen“, bemerkt der Frankfurter Manager, „er ist eine Figur der Bundesliga, er ist eine absolute Autoritätsperson, er nimmt die Spieler auch mal in den Arm und weiß mit ihnen umzugehen.“

Eintracht Frankfurt Regäsel und Ordonez schon nicht mehr dabei Neue Spieler wird die Eintracht im Winter voraussichtlich nicht verpflichten. Vielmehr soll der Kader verkleinert werden. clearing

Die Veränderungen und Verbesserungen in München würden es der Eintracht noch viel schwerer machen, vielleicht doch zum Erfolg zu kommen. „Unter Ancelotti waren mir die Bayern sympathischer“, lacht Hübner, „einfach, weil sie ein bisschen anfälliger waren und nicht wie eine Maschine funktioniert haben.“ Die Eintracht würde bei allem Selbstvertrauen nach dem jüngsten Sieg in Berlin vor einer Herkulesaufgabe stehen.

Infos von Hübner junior

Hübner hat sich zuletzt noch einmal bei seinem Sohn Florian erkundigt, der am letzten Samstag mit Hannover 96 in München gespielt und verloren hat. Hübner junior war wohl tief beeindruckt. Und der Vater ist es auch. Die jüngsten Spielstatistiken der Bayern in Bezug auf Ballbesitz, Laufleistungen, Torschüsse, Zweikämpfe, einfach für alles, sei der pure Wahnsinn.

„Die Bayern sind für uns ein übermächtiger Gegner, da treffen Welten aufeinander“, glaubt der Frankfurter Manager. Freilich: Auch vor einem Jahr galt diese Einschätzung, damals waren die Frankfurter aus der Relegation gekommen und bald auf die Bayern getroffen, und dennoch haben sie ein Remis erreicht.

Bilderstrecke Eintracht: Die bittersten Niederlagen gegen den FC Bayern

Mit aktuell 22 Punkten steht die Eintracht gut da, kann einigermaßen beruhigt ins Jahresfinale mit den drei Bundesligaspielen gegen München, in Hamburg und gegen Schalke und das Pokalspiel in Heidenheim gehen. Das gesteckte Ziel für den Endspurt seien „drei Punkte plus X“ , sagt Hübner. Und vor allem das Weiterkommen im Pokal. „Natürlich wollen wir auch in der Bundesliga noch punkten, aber der Pokal hat schon Priorität“, gibt er zu, „wir haben ja letzte Saison gesehen, was das an Geld und Image bringen kann.“

Durchaus möglich also, dass Trainer Niko Kovac in Anbetracht von vier Spielen in elf Tagen mit einer „Rotation light“ beginnen wird. Mit Ausnahme von Alexander Meier und Jonathan de Guzman (Schulteroperation) sowie Marco Fabián und Omar Mascarell, die zwar wieder im Training, aber noch nicht für die Spiele zur Verfügung stehen, kann er aus den Vollen schöpfen. Am Donnerstag stand lediglich Makoto Hasebe nicht auf dem Platz, hat aber individuell trainiert. Dies sei lediglich ein Vorsichtsmaßnahme gewesen, sagte der Manager, „Makoto kann spielen“.