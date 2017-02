Bilderstrecke Eintracht vs. Darmstadt 98: Die Spieler im Duell Mann gegen Mann

Der Sieg auf Schalke ist abgehakt und der Blick auf das Hessenduell fokussiert. Am Sonntag ist der SV Darmstadt 98 zu Gast in der Frankfurter Commerzbankk-Arena. Für den Tabellenletzten aus Darmstadt geht es ums nackte Überleben in der 1. Bundesliga, wofür ein Erfolgserlebnis in Frankfurt wichtig wäre. Die Adler wollen ihren Auswärtserfolg auf Schalke mit einem Sieg gegen die Lilien vergolden und weiter Punkte für das internationale geschäft sammeln.Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team individuell die stärkeren Spieler stehen.