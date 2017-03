Die Eintracht empfängt am Sonntag den SC Freiburg. Wir haben die beiden Teams im Duell "Mann gegen Mann" unter die Lupe genommen.

Bilderstrecke Eintracht vs. Freiburg: Die Spieler im Duell "Mann gegen Mann"

Drei Niederlagen in Folge musste die Eintracht zuletzt in der Liga hinnehmen. Doch mit dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals ist das alles vergessen und die Mannschaft blickt motiviert auf das Spiel gegen den SC Freiburg. Schließlich wollen die Hessen weitere wichtige Punkt für den Traum Europa sammeln. Aber auch die Preisgauer blicken derzeit Richtung der oberen Tabellenplätze.Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team die individuell stärkeren Spieler stehen.