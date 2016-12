Eintracht Frankfurt: Eintracht gegen Hoffenheim: Viel Gift und viel Lob

Am Ende lagen sie sich in den Armen. Niko Kovac und Julian Nagelsmann suchten innigen Körperkontakt, nachdem sie sich auf dem Podium auch schon verbal umgarnt hatten. „Der Kollege macht einen sehr, sehr guten Job“, sagte Julian Nagelsmann über Niko Kovac. Der Frankfurter Coach steigerte das Lob seines Stuhl-Nachbarn auf einen „super Job“, der bei der TSG Hoffenheim geleistet werde. „Ihr kommt unter die ersten Sechs“, zeigte sich der Eintracht-Trainer überzeugt. Man war doch tatsächlich geneigt zu glauben, dass die im Fußball und in der Bundesliga gerne bemühte Maxime wirklich gilt: Nach dem Spiel ist alles vergessen.

Die Frage ist nur: Ab wann?

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff am späteren Freitagabend waren Kovac und Nagelsmann an der Seitenlinie aneinandergeraten. Es ging um die Spielweise der Frankfurter in diesem „Chaos-Spiel“ (Torhüter Lukas Hradecky), bei diesem hitzigen 0:0 in der Spitzenpartie gegen Hoffenheim. Die Kritik der Kraichgauer am ruppigen Auftritt der Eintracht hatte wiederum Kovac aufbegehren lassen: „Es ist keine Methode von uns, gegen diesen Vorwurf muss ich vorgehen. Das ist Fußball, da gehören Körperkontakt und Zweikämpfe dazu.“

Dass Schiedsrichter Christian Dingert die Schlüsselszene in der 32. Minute übersah, war bezeichnend für die komplett indiskutable Leistung des 36 Jahre alten Diplom-Verwaltungswirts an einem aufgeheizten Winterabend mit 44 gepfiffenen Fouls, acht Gelben und einer Roten Karte, wüsten Wortgefechten und wilden Rudelbildungen.

Der Ellbogenschlag von Frankfurts David Abraham mit „95 km/h“, wie Nagelsmann kritisch anmerkte, an den Kopf von TSG-Stürmer Sandro Wagner blieb allerdings ungeahndet. Nagelsmann nannte das Einsteigen des ehemaligen 1899-Profis Abraham „aus menschlicher Sicht“ grenzwertig.



Diese Aktion war völliger Wahnsinn. Das war mit vollem Risiko ins Gesicht eines Menschen, nicht eines Spielers, geschlagen“, schimpfte Nagelsmann. Selbst Kovac sprach später von einer klaren Roten Karte; „da müssen wir nicht drüber diskutieren.“

„Rot“ gab es dann später doch noch – aber für einen Frankfurter. Und wieder stand der Ex-Darmstädter Wagner – wegen ständigen Provozierens und Reklamierens längst Hassfigur des Frankfurter Anhangs – im Mittelpunkt. Timothy Chandler schubste Wagner bei einer Rudelbildung, berührte ihn auch leicht am Hals.

Bei der Eintracht herrschte einhelliges Entsetzen. „Wenn man Timothy Rot zeigt, hätten 20 Spieler Rot sehen müssen. Das Spiel ist dem Schiedsrichter aus dem Ruder gelaufen“, sagte Bastian Oczipka. Selbst Wagner zeigte sich hinterher versöhnlich: „Er hat mich nicht schlimm berührt, da war nichts. Die Rote Karte war übertrieben. Für Chandler tut es mir leid. Ich hoffe, der DFB sperrt ihn nicht lange.“

Das Strafmaß wird auch davon abhängen, wie der Referee Chandlers Tat im Spielbericht einstuft: Unsportlichkeit oder Tätlichkeit. Christian Dingert hatte schon während des Spiels realisiert, dass das kein guter Abend für ihn war. „Der Schiedsrichter hat gesagt, dass ich ihn hätte auswechseln müssen – als Witz“, verriet Nagelsmann. „Nach dem Spiel hat er wie paralysiert in seiner Kabine gesessen“, berichtete ein Eintracht-Vorstandsmitglied.

Eintracht-Kapitän Alexander Meier ließ gegen Wagner zunächst eine Breitseite los. „Er spielt am Rande der Legalität. Deshalb muss er auch damit rechnen, wenn er mal einen abkriegt. Dazu hat jeder Verteidiger das Recht“, sagte Meier. Nach dem Betrachten der TV-Bilder von Abrahams Ellbogen-Attacke nahm sich Meier zurück. Er wolle Abrahams Aktion keineswegs rechtfertigen oder entschuldigen, teilte er Wagner am Telefon mit.

Kovac blieb in Sachen Wagner diplomatisch: „Er hat seine Spielweise, das macht ihn auch stark. Wenn man Wagner nicht in seiner Mannschaft hat, ist es unangenehm. Wenn man ihn in seiner Mannschaft hat, ist es schön. Deshalb haben sie ihn auch nach Hoffenheim geholt, um dort Leben reinzubringen.“

Ein bitterer Nachgeschmack blieb dennoch. Auch beim Eintracht-Trainer, der das Erlebte als Anlass für eine Generalkritik an der kleinlichen Pfeiferei in der Bundesliga nahm. „Man muss ganz klar die Schiedsrichter schulen und zeigen, wie es international geht“, forderte Kovac. Man müsse abstellen, dass „sich Spieler hinwerfen und billige Fouls kriegen, dass Pipi-Geschichten abgepfiffen werden.“ Dann habe man in der Bundesliga „auch Ruhe“, erklärte der 45-Jährige.