Bilderstrecke Eintracht vs. Ingolstadt: Die Spieler im Duell Mann gegen Mann

Die Niederlage in Leverkusen ist vergessen und der Blick auf das Duell gegen Ingolstadt gerichtet. Nach der Heimniederlage gegen die Bayern ist Ingolstadt wieder auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Für die Schnazer geht es ums nackte Überleben in der 1. Bundesliga, wofür ein Erfolgserlebnis in Frankfurt wichtig wäre. Die SGE will nach dem Leverkusen-Spiel wieder in die Erfolgsspur finden und weiter Punkte für Europa sammeln.Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team die individuell stärkeren Spieler stehen.