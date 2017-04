Bilderstrecke Eintracht vs. Köln: Das Duell "Mann gegen Mann"

Das Spiel gegen Gladbach ist vorbei und der Ärger über die vergebenen Möglichkeiten abgeschüttelt. Es wartet in der englichen Woche schon die nächste Aufgabe für die Adler. Die SGE ist zu Gast bei den punktgleichen Kölnern und versucht, die Serie ohne Sieg in der Bundesliga endlich zu beenden. Wie wahrscheinlich ist ein Erfolg bei den Geißböcken?Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team die individuell stärkeren Spieler stehen.