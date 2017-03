Die Eintracht empfängt am Samstag Borussia Mönchengladbach. Wir haben die beiden Teams im Duell "Mann gegen Mann" unter die Lupe genommen.

Bilderstrecke Eintracht vs. Gladbach: Das Duell "Mann gegen Mann"

Die Länderspielpause ist vorbei und die Bundesliga setzt zum Endspurt an. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit für die Eintracht. Wird es den Adlern gelingen, einen Platz für das internationale Geschäft in der kommenden Saison zu erreichen? Dazu wäre ein Sieg gegen Mönchengladbach ein guter Anfang. Doch wie wahrscheinlich ist ein Erffolg gegen die Fohlen?Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team die individuell stärkeren Spieler stehen.