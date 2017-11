Eintracht Frankfurt: Eintracht gewinnt torreichen Test gegen Sandhausen

Eintracht Frankfurt hat seinen jüngsten Fans im Testspiel gegen den SV Sandhausen ein Torspektakel geboten. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Freitag im Duell mit dem Zweitligisten 5:3 (2:1) durch. Vor 500 Kindern, an die der Verein Tickets verlost hatte, erzielten Daichi Kamada in der 16. und 37. Minute und Branimir Hrgota (47./78.) jeweils per Doppelpack sowie Jetro Willems (90.) die Eintracht-Tore. Für Sandhausen trafen Erol Zejnullahu (28.), Nejmeddin Daghfous (75.) und Denis Linsmayer (89.).

