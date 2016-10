Eintracht Frankfurt: Eintracht in Klein-Karben: Zeit für Reservisten

01.10.2016

Am Dienstag um 18 Uhr spielt die Frankfurter Eintracht beim KSV Klein-Karben. Der ehemalige Hessenligist ist inzwischen bis in die Kreisoberliga abgerutscht. Bei den Adlern fehlen ohnehin neun Profis verzichten. So können Regäsel, Flum oder Hrgota mal wieder Spielpraxis sammeln.