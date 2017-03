Eintracht Frankfurt: Eintracht in der Torschusskrise

Die sogenannte falsche Neun ist in Frankfurt kein Thema. Schließlich lässt Trainer Niko Kovac seine Eintracht in der Regel mit mindestens einer echten Spitze stürmen. Plötzlich aber haben Kovac und Co. ein Problem mit der falschen Null: War der Hauptgrund für die verblüffend starke Hinrunde in der Fußball-Bundesliga die starke Abwehr, die oft ganz ohne Gegentor über die Runden kam, liegt der Abwärtstrend der Rückrunde vor allem daran, dass die Eintracht keine Tore mehr schießt – egal welcher Angreifer zum Einsatz kommt. Eine allgemeingültige Erklärung dafür, dass die Null auf der unerwünschten Seite des Ergebnisses steht, hat Kovac noch nicht gefunden. „Ich denke, wir schalten manchmal zu früh ab“, sagt er nach fünf Niederlagen in Serie mit nur einem eigenen Tor: „Vielleicht fehlt die letzte Konzentration.“

Nur vier Treffer in sieben Partien der zweiten Saisonhälfte sind der schlechteste Wert aller Bundesligisten. Überhaupt steht die Eintracht neben Darmstadt 98 ganz unten in der Rückrundentabelle. Insgesamt haben die Frankfurter bloß 25 Prozent ihrer Chancen genutzt. Wegen der fehlenden Klarheit beim Torschuss sind sie drauf und dran, sich um die Früchte der so erfolgreichen Vorrunde zu bringen.

Nach einem erneuten Videostudium aller Begegnungen aus diesem Jahr ist der Eintracht-Trainer zu einer klaren Erkenntnis gekommen. „Wir hatten in all den verlorenen Spielen unsere Torgelegenheiten“, sagt Kovac. „Es waren klare Chancen, die zu Toren hätten führen müssen.“

Zu viele Gedanken

Er führt auf, dass Ante Rebic in Leipzig (0:3) zum Jahresauftakt und Rückrunden-Ende alleine auf den Torwart zulief, dass Branimir Hrgota und Mijat Gacinovic in Leverkusen (0:3) Auge in Auge mit Bernd Leno nicht am Bayer-Schlussmann vorbeikamen, dass Makoto Hasebe gegen Ingolstadt (0:2) einen Elfmeter verschoss, Haris Seferovic freistehend versiebte, Ante Rebic in Berlin (0:2) nicht erfolgreich war und Alexander Meier in letzter Minute gegen Freiburg (1:2) alleine vor dem Tor scheiterte. In schlechter Erinnerung ist noch die riesige Chance Hrgotas zum möglichen 1:0 jüngst beim großen FC Bayern (0:3).

Es sind also nahezu alle Angreifer von der Torschusskrise betroffen. Seinen Stürmern würden zu viele Gedanken auf einmal durch den Kopf schießen, vermutet der Trainer. „Schieße ich flach oder hoch, gehe ich am Torwart vorbei oder nicht und so weiter“, sagt Kovac. „In einem Bruchteil von Sekunden läuft das alles im Kopf ab.“ Und führt offenbar dazu, dass zu oft falsche Entscheidungen getroffen werden. Wie bei den vergebenen Elfmetern von Hasebe und Meier ärgert sich Kovac vor allem darüber, „dass wir den Ball schon im Tor sehen, bevor er im Tor ist“. Der Rat und die Forderung an seine Spieler: „Wir müssen fokussiert sein bis der Ball wirklich drin ist.“

Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit ist den Frankfurter Stürmern verlorengegangen. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass die Eintracht bis heute keine wirklich eingespielte Sturmformation gefunden hat. In der Spitze wechseln sich Meier, Hrgota und Seferovic ab. Mal durch gewollte Rotation, mal durch ungewollte Wechsel wegen Verletzungen oder Sperren. Aber keiner trifft mehr zuverlässig. Auch weil den Stürmern unter Kovac mehr Laufarbeit abverlangt wird als früher. Dies sei Teil des modernen Spiels, versichert der Trainer, „alle müssen läuferisch mitmachen, sonst geht es nicht“. Dieser Ansatz hat in der Vorrunde Früchte getragen. Doch 2017 klappt es nicht mehr.

Andere Trainer haben andere Ansätze. So hat der neue Wolfsburger Coach Andries Jonker mit ganz einfachen Mitteln seinen Mittelstürmer Mario Gomez aus dem Winterschlaf geweckt. Unter Jonker trifft Gomez immer. „Ich habe ihm gesagt, bleib um Himmels Willen im Strafraum und mache das, was du am besten kannst, Tore schießen“, hat Jonker erklärt. Soll heißen: Lieber weniger rennen, dafür mehr Konzentration beim Abschluss. Ob das für Alexander Meier nicht auch eine gute Formel wäre?

Die freie Auswahl

Zu Recht freilich wurde in den vergangenen Jahren kritisiert, dass die Mannschaft zu abhängig von Meiers Formkurven war. Trifft Meier, geht es der Eintracht gut, hieß es, trifft er nicht, geht es ihr nicht gut. Zu häufig waren die Frankfurter zu leicht auszurechnen. Das hatte sich in der Hinrunde verändert, da haben viele getroffen – 13 verschiedene Torschützen sind immer noch ein Bundesliga-Spitzenwert. Aber jetzt läuft diese These ins Leere, denn jetzt trifft keiner mehr.

Eine Denkaufgabe für den Trainer. Zumal er vor dem Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV nicht nur die Abwehr endlich wieder beisammen, sondern gerade bei den Offensivpositionen die freie Auswahl hat. Meier und/oder Hrgota, Danny Blum und/oder der endlich genesene Marco Fabián, Gacinovic und/oder Rebic – Möglichkeiten bei der Aufstellung gibt es genug. Es sollte eben nur mindestens einer dann auch wieder einen Volltreffer landen.

