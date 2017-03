Eintracht vs. Bayern: Eintracht muss nach München: Mauern oder mutig sein?

Für Norbert Nachtweih ist das Spiel der Frankfurter Eintracht am Samstag beim FC Bayern München „das einfachste Spiel der Saison“. Aus Sicht des ehemaligen Profis, der in seiner Karriere für beide Clubs gespielt hat, sind die Münchner in der aktuell schwierigen Situation für die Frankfurter sogar „ein Aufbaugegner“. Begründung: Niemand würde von der Eintracht etwas erwarten, eine Niederlage sei Normalität. Es gibt aber auch andere Stimmen. Wie jene von Kapitän Alexander Meier. Für ihn und viele andere ist das Spiel beim Meister „das schwerste der Saison“. Die Begründung liegt auf der Hand, „denn schließlich sind die Bayern die beste Mannschaft in Deutschland“. In diesen Tagen und Wochen präsentieren sich die Münchner zudem noch in einer überragenden Form.

Entsprechend ihrer persönlichen Einschätzungen und der jeweiligen sportlichen Lage sind Frankfurter Trainer die Partie ziemlich unterschiedlich angegangen. Nicht nur in Bezug auf die taktische Ausrichtung, sondern auch bei der Personalauswahl. Die Taktik variierte zwischen der extremen Defensive nach dem Motto „Beton anrühren“ und dem Versuch, die immer favorisierten Münchener unter Druck zu setzen getreu der Devise „Angriff ist die beste Verteidigung“.

Auf totale Defensive hatte 2008 zum Beispiel Friedhelm Funkel gesetzt. Es war ein erfolgreicher Versuch, der den Frankfurtern bislang den letzten Punkt aus München bescherte. Die Eintracht hatte sich am 3. November dieses 0:0 ermauert. Torwart Oka Nikolov hatte dabei eines seiner besten Spiele im Trikot mit dem Adler gezeigt. Funkel hatte auf eine Dreierkette vertraut, die sich fast über die gesamte Spielzeit zu einer Fünferkette ausgewachsen hatte. Ganz so, wie es in dieser Saison auch schon Niko Kovac erfolgreich versucht hat. Damals hießen die drei Innenverteidiger Marco Russ, Aaron Galindo und Chris, außen spielten Patrick Ochs und Christoph Spycher.

Einen anderen Ansatz hatte Thomas Schaaf gewählt. Er wollte offensiv dagegenhalten, so wie es seiner Philosophie vom Fußball entsprach. Es blieb beim Wunsch. Die Eintracht unterlag am 11. April 2015 mit 0:3. Schaaf war hinterher enttäuscht. „Ich hatte gehofft, dass wir etwas mehr zeigen können“, sagte er. Seine Mannschaft war trotz offensiver Aufstellung, unter anderem mit den Stürmern Stefan Aigner, Haris Seferovic und Nelson Valdez, kaum einmal gefährlich vors Bayern-Tor gekommen. Das ging in den letzten Jahren und auch in dieser Saison freilich schon ganz vielen Mannschaften so.

Auch personell gab und gibt es unterschiedliche Ansätze. Armin Veh hat vor drei Jahren zwei wichtige Spieler zu Hause gelassen, weil sie von Sperren bedroht waren. Carlos Zambrano und Sebastian Rode sollten unbedingt eine Woche später im Abstiegskampf gegen Braunschweig dabei sein. „Ich wäge schon ab, weil die Partie gegen einen unmittelbaren Konkurrenten für uns einen anderen Stellenwert hat“, hatte Veh zugegeben. Der Verzicht hat ihm damals viel Kritik eingebracht. Die Eintracht unterlag am 2. Februar 2014 0:5 und war hoffnungslos unterlegen. Unterstützung aber hatte Veh vom damaligen Chef erhalten. „Der Trainer hat vollkommen richtig entschieden“, hatte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen gesagt, „wir hätten auch mit Zambrano und Rode verloren.“ Eine Woche später schlug die Eintracht mit Zambrano und Rode Braunschweig mit 3:0.

Und dieses Mal? Die Eintracht fährt von vier Niederlagen in Folge gebeutelt an die Isar. Mit den gesperrten Bastian Ozipka und Haris Seferovic und den verletzten Jesus Vallejo und Marco Fabián fehlen vier Spieler. Mit Michael Hector und Timothy Chandler sind zwei Spieler von einer Gelb-Sperre bedroht. Eine ähnliche Situation also wie vor drei Jahren, sportlich freilich nicht vergleichbar, weil längst nicht so prekär. Niko Kovac jedenfalls denkt nicht daran, Chandler draußen zu lassen, um ihn eine Woche später gegen den Hamburger SV sicher dabei zu haben. Zumal dessen Vertreter Guillermo Varela auch nicht wirklich fit ist.

(pes)