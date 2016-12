Eintracht Frankfurt: Eintracht nach hitziger Nullnummer im Soll

Als sich die ersten Emotionen nach der hitzigen Nullnummer gegen 1899 Hoffenheim gelegt hatten, widmete sich Niko Kovac einer sachlichen Analyse. «Es freut mich, dass die Mannschaft wieder zu Null gespielt hat und wir das achte Spiel nacheinander nicht verloren haben», lobte der Trainer von Eintracht Frankfurt seine Elf. «Sie hat das, was sie charakterisiert - Einsatz, Wille, Leidenschaft -, wieder abgerufen.»

Nach 14 Spielen hat die Eintracht 26 Zähler auf ihrem Konto. «Das macht uns glücklich und stolz», sagte Kovac. Weil Borussia Dortmund in Köln nur zu einem Remis kam, blieb die Frankfurt Tabellenfünfter. «Jetzt wollen wir in den kommenden beiden Spielen vor Weihnachten auch noch punkten. Das wäre der krönende Abschluss», erklärte Kovac.

Spielerisch konnte sein Team vor 47 000 Fans gegen die reiferen Hoffenheimer nicht glänzen. Dafür war am Freitagabend Kratzen und Beißen angesagt - manchmal auch über das erlaubte Maß hinaus. So wie beim vorsätzlichen und gefährlichen Ellbogenschlag von Verteidiger David Abraham gegen TSG-Stürmer Sandro Wagner. «Das war eine klare Rote Karte, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren», befand Kovac.

Nur Referee Christian Dingert sah es anders - und gab Freistoß für die Hessen. «Ich bin froh, dass der Schiedsrichter die Szene abgepfiffen hat, daher kann da keine nachträgliche Sperre kommen», stellte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner erleichtert fest.

Zumal die Hessen in der kommenden Woche im Gastspiel beim VfL Wolfsburg auf Timothy Chandler verzichten müssen. Der Amerikaner flog acht Minuten vor Schluss nach einem harmlosen Gerangel mit Wagner vom Platz, was selbst den Hoffenheimer überraschte. «Er hat mich nicht schlimm berührt, da war nichts. Die Rote Karte war übertrieben. Für Chandler tut es mir leid, dass er runtergestellt wurde. Ich hoffe, der DFB sperrt ihn nicht», sagte Wagner.

Auch die Eintracht-Profis waren entsetzt. «Wenn man Timothy Rot zeigt, hätten 20 Spieler Rot sehen müssen. Insgesamt gab es einige Fehlentscheidungen, das hat sich dann hochgeschaukelt», erklärte Bastian Oczipka. Für Kovac war das kein Problem: «Die Emotionen, die aufgekommen sind, gehören zum Fußball dazu. Das wollen wir nicht überbewerten.»

Die Kritik der Kraichgauer an der teilweise dreckigen Spielweise der Eintracht konterte Kovac gelassen: «Es ist keine Methode von uns, gegen diesen Vorwurf wehre ich mich. Das ist Fußball, da gehören Körperkontakt und Zweikämpfe dazu.» Ähnlich sah es Kapitän Alexander Meier: «Insgesamt gab es ein paar Nickligkeiten, aber nichts übertrieben Hartes.»

Trotz Unterzahl geriet die Eintracht auch in den Schlussminuten nicht mehr in Gefahr, was Kovac als Erfolg wertete. In der gesamten zweiten Hälfte gab es keinen einzigen Schuss auf das Tor der Gastgeber, die mit nur elf Gegentreffern weiter die zweitbeste Abwehr der Liga nach den Bayern (9) stellen. «Wir standen defensiv sehr gut und haben nichts zugelassen. Mit dem Punkt können wir leben», sagte Kovac.