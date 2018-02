Eintracht Frankfurt: Eintracht nutzt Spitzentreffen zur Demonstration ihrer neuen Stärke

Die Eintracht erlebt den vorläufigen Höhepunkt einer erstaunlichen Entwicklung. Auch von den besonderen Umständen lässt sie sich nicht aus der Fassung bringen – und will jetzt auch vorne dabei bleiben.

Als sich dieser ganz und gar ungewöhnliche Fußballabend allmählich seinem Ende entgegen neigte, musste Fredi Bobic dann doch ein wenig über sich selbst lachen. „Heute haben wir den Klassenerhalt geschafft“, sagte der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht verschmitzt, freilich nicht ohne nachzuschieben: „Nein, Spaß beiseite, wir sind froh, dass wir uns in der Tabelle nun oben festgebissen haben.“ Bei aller Bescheidenheit nehmen inzwischen selbst die Verantwortlichen dieser Frankfurter Fußball-AG andere Perspektiven ein. Oben festgebissen? Solche Töne von höheren Stellen hat man am Main schon lange nicht mehr gehört. Aber ganz lassen sich die Augen ja auch nicht mehr vor dem Tabellenbild verschließen, spätestens nachdem man dem Traumziel Europa nun noch einmal ein gutes Stück näher gekommen ist.

Beeindruckend war es, wie diese Eintracht selbst die hoch gelobten und am Montag gewiss nicht schlechten Rasenballsportler aus Leipzig mit 2:1 niederrang. Wie sie sich auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Fassung bringen ließ. Und wie sie mit den besonderen Umständen dieses Spitzentreffens umging, das fast zur Nebensache geriet bei der ohrenbetäubenden Montags-Demo ihrer Fans gegen die umstrittene Anstoßzeit, und dabei allen Ansprüchen gerecht wurde. Alles zusammen genommen war das eine reife Leistung – und der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die noch lange nicht zu Ende sein soll. Die erstaunliche Wandlung vom vermeintlichen Abstiegskandidaten zum ernsthaften Anwärter auf Europareisen ist eine der überraschendsten Erfolgsgeschichten dieser Bundesliga-Saison. „Da sind schon ordentliche Kaliber an der Tabellenspitze dabei. Wir müssen noch einiges draufpacken, um da oben zu bleiben“, mahnte Bobic zwar, betonte nach dem Erreichen des nächsten Etappenziels aber auch: „Wenn du vorne dabei bist, versuchst du auch, solange wie möglich da zu bleiben.“

Mit 39 Punkten aus nur 23 Partien sollte seine Eintracht nun wirklich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, obwohl noch elf Spieltage ausstehen. Stattdessen darf sie, die vor dem ersten Anpfiff der Saison bundesweit von manchem Experten in die Gefahrenzone orakelt worden war, um viel schönere Aussichten kämpfen. Die Münchner Serienmeister sind natürlich wieder weit enteilt. Als Tabellendritter knapp hinter Borussia Dortmund (40 Punkte) haben es die Adlerträger aber als Außenseiter in einen prominent besetzten und aussichtsreichen Kreis von Europa-Anwärtern geschafft, dem auch Bayer Leverkusen (38), Leipzig (38) und Schalke 04 (37) angehören. Mit einem Polster von sieben, acht Zählern auf die Plätze, die nicht mehr fürs internationale Geschäft berechtigen.

Niko Kovac wollte sich auch nach diesem ereignisreichen Montag noch nicht zu einer Kurskorrektur überreden lassen. Die verbleibenden vier Spiele bis zur nächsten Länderspielpause will er dafür abwarten. Freilich hat der ehrgeizige Trainer auch schon durchblicken lassen, dass er natürlich gewillt ist, alles mitzunehmen, was in dieser Saison zu holen ist. Offiziell aber gilt erst einmal weiter die Zielvorgabe, eine sorgenfreie Saison jenseits der Abstiegs-Abgründe zu spielen.

Bescheiden bleiben

„Demütig und bescheiden“ müsse man bleiben, mahnte Kovac, und da hat er ja ganz recht. Die Frankfurter sind sich selbst ein warnendes Beispiel. Vor einem Jahr lagen sie ähnlich unverhofft gut im Europa-Rennen, ehe sie in der Rückrunde noch tief abstürzten – nicht zuletzt deshalb, weil immer wieder Leistungsträger verletzt ausfielen. Diesmal soll das nicht passieren, und es sieht danach nicht aus. In der Rückrundentabelle ist die Eintracht sogar Zweiter hinter den Bayern, 13 Punkte wurden aus sechs Partien geholt. Sie hat dabei nicht nur konstantere Leistungen geboten als in den Wechselbädern mancher Hinrunden-Partie, sondern auch besseren Fußball. „Wir versuchen kontinuierlich an den Sachen zu arbeiten. Die Jungs nehmen da viel auf“, urteilte Kovac.

Die Eintracht hat offenbar ihre Lektionen gelernt. Beispielsweise aus dem 0:3 vor zwei Wochen in Augsburg, dass es mit weniger als 100 Prozent nicht geht. Und aus der vergangenen Saison, dass man einen breiteren Kader braucht. Gegen Leipzig ließ sich selbst der Ausfall des angeschlagenen Taktgebers Omar Mascarell wettmachen. „Wir sind eine Mannschaft, das zeichnet uns aus“, erklärte Kevin-Prince Boateng ein Erfolgsgeheimnis. Was er nicht erwähnte, war der besondere Teil, den er auch gegen Leipzig wieder dazu beitrug. Nicht nur wegen seines Treffers zum 2:1 in der 26. Minute, nachdem Timothy Chandler kurz zuvor den Ausgleich erzielt hatte. Auch als Chef im Ring, der jede Sekunde dieses hitziges Gefechts zu genießen schien.

Mit Wucht und Willenskraft

Bei Boatengs Tor bewies die Eintracht nebenbei, dass sie inzwischen auch in der Lage ist, richtig guten Fußball zu spielen – allen voran der umtriebige Vorarbeiter Ante Rebic. Noch entscheidender aber war, wie viel Mut und Leidenschaft, Wucht und Willenskraft sie in die Waagschale warf. Da konnten die schwer beschäftigten Leipziger Gäste zwischen zwei Europacup-Terminen „nur die ersten 20, 25 Minuten“ mithalten, wie ihr Trainer Ralph Hasenhüttl anerkannte. Die giftige Spielweise gehörte dabei zum Frankfurter Programm. „In der Besprechung hat der Trainer gesagt: Die Taktik ist wichtig, kämpfen ist aber noch wichtiger“, berichtete der aus der Abwehr als starker Mascarell-Ersatz ins Mittelfeld versetzte Makoto Hasebe, nach einem Spiel, das ungemein intensiv und hart geführt worden war, aber immer in einem gewissen Rahmen blieb – wie die Proteste der Fans, bei aller Heftigkeit.

„Was über die 90 Minuten abgegangenen ist, war sicher nicht alltäglich. Ich glaube aber nicht, dass das Auswirkungen auf die Performance hatte“, antwortete Niko Kovac auf die Frage nach einer etwaigen Wechselwirkung zwischen dem Kräftemessen auf dem Rasen und der Protestbewegung auf den Rängen. Auch sein Leipziger Kollege Hasenhüttl fand: „Das war nicht spielentscheidend.“ Dafür gab es genug andere Gründe, an einem Montagabend, der in jeder Hinsicht außergewöhnlich war.

