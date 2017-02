Eintracht Frankfurt: Eintracht ohne Abraham nach Leverkusen - Vallejo zurück

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Eintracht Frankfurt muss im Bundesligaspiel bei Bayer 04 Leverkusen auf Abwehrchef David Abraham verzichten. Der Argentinier hatte sich am vergangenen Mittwoch beim Pokalerfolg in Hannover eine Zerrung zugezogen und war vorzeitig ausgewechselt worden. «Er wird mit großer Sicherheit nicht dabei sein», sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac am Freitag. Für Abraham rückt der zuletzt geschonte Jesus Vallejo in die Startelf. Obwohl die Hessen als Tabellendritter nach Leverkusen reisen, sieht Kovac sein Team nicht als Favorit an: «Wir sind trotz Platz drei keine Spitzenmannschaft wie Leverkusen, die über Jahre europäisch spielen.»