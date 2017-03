Eintracht vs. Bayern: Eintracht reist böse geschwächt zum schweren Spiel nach München

Am Mittwochabend haben einige Spieler und der Chefcoach von Eintracht Frankfurt staunend vor dem Fernseher gesessen. Manch einer genoss die in Barcelona servierte Fußball-Delikatesse gar voller Ehrfurcht. „Ich bin froh, dass ich Zeitzeuge bin“, sagte Niko Kovac gestern.

Natürlich sei das 6:1 von Messi und Co. gegen Paris St. Germain mit dem Ex-Mannschaftskollegen Kevin Trapp im Tor Thema in der Kabine gewesen, berichtete der Eintracht-Trainer gestern: „Es ist schon ein Erlebnis, solchen Weltklassespielern zuzusehen.“

Das stimmt zweifelsohne. Das Problem ist nur: Eine ähnliche Abreibung droht der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) beim Bundesligaspiel in München auch.

„Das ist momentan die Top-Mannschaft in Europa“, sagt Kovac über den Club, bei dem er selbst von 2001 bis 2003 gespielt hat. In den letzten sechs Pflichtspielen haben die Bayern 25 Tore erzielt. Die Eintracht wiederum hat zuletzt viermal in Folge verloren: „Wir wissen, wie schwer es dort ist.“

Das gilt schon für vollzählig antretende Mannschaften. Der Frankfurter Coach muss beim Gastspiel in München aber erneut große Teile seiner Stammtruppe ersetzen und dabei improvisieren. „Wenn ich 18 Gesunde auf dem Spielbogen stehen habe, bin ich zufrieden“, sagt Kovac: „Und damit meine ich nicht nur Profis, sondern auch A-Jugendliche.“ Einen von der fünften Gelben Karte bedrohten Spieler wie Timothy Chandler draußen zu lassen, komme deshalb nicht infrage.

Zehn Spieler sind ohnehin schon gesperrt oder verletzt. Außerdem grassiert bei der Eintracht ein Magen-Darm-Virus. Wer von den kranken Spielern am Samstag einsatzbereit sein wird, konnte der Coach noch nicht sagen. Verteidiger Michael Hector zum Beispiel konnte am Mittwoch nicht trainieren. Definitiv fehlen werden Jesus Vallejo (Muskelfaserriss) – der Spanier ist erst im Heimspiel gegen den Hamburger SV am 18. März wieder eine Option – und Guillermo Varela, dem unter der Woche eine Schraube aus dem operierten Sprunggelenk entfernt wurde.

Torjäger und Kapitän Alexander Meier laboriert zudem an einer fiebrigen Erkältung. Er musste gestern noch einmal Antibiotika einnehmen. Auch über seinen Einsatz wird wohl erst kurzfristig entschieden. „Alex Meier ist aktuell nicht im Training. Vielleicht reicht es bis Samstag, ich wünsche es mir“, sagte Kovac. Ebenfalls definitiv ausfallen wird der gelbgesperrte Bastian Oczipka, dafür kehrt Abwehrchef David Abraham nach seiner Rotsperre wieder zurück.

Wie also bei den Münchnern bestehen, bei denen erstmals seit mehr als sieben Jahren alle Spieler des Luxuskaders zur Verfügung stehen? „Wir hatten gestern das Vergnügen, zu sehen, was passiert, wenn man den Bus vor dem eigenen Tor parken will“, sagte Kovac in Anspielung auf das 1:6 von Paris beim FC Barcelona. Der französische Meister hatte das Hinspiel mit 4:0 gewonnen und war deshalb am Mittwochabend nur noch aufs Verteidigen aus.

Darauf allein dürfe sich auch die Eintracht in München nicht beschränken. „Wir müssen auch die Flucht nach vorne suchen – wenn es denn möglich ist.“ Ganz so schlecht sieht Kovacs Trainer-Bilanz gegen den Rekordmeister im Übrigen nicht aus. Ein 0:1 an der Isar und ein 2:2 zu Hause – und das in Unterzahl – stehen für die Eintracht zu Buche.

Ansonsten aber gilt für Spiele in München ein alter Vergleich, den der Eintracht-Coach für sich neu entdeckt hat: „Das ist wie mit dem berühmt-berüchtigten Zahnarzt-Besuch. Einmal im Jahr muss man dahin. Manchmal tut es nicht weh, meistens aber schon.“ Zur Erinnerung: Von den vergangenen elf Spielen beim Rekordmeister verlor die Eintracht zehn und holte nur 2007 ein mehr als glückliches 0:0.