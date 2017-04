Noch mal davongekommen: Eintracht sichert sich gegen Augsburg den Klassenerhalt

Die ganz große, deutlich nach außen getragene Freude wollte sich bei Niko Kovac nicht einstellen. Der Frankfurter Trainer analysierte mit ruhiger Stimme. Und als es am Ende darum ging, ob die Eintracht nach dem geschafften Verbleib in der Fußball-Bundesliga nun doch noch einmal Richtung Europa schielen sollte, wurde der 45-Jährige gar richtig ernst und grundsätzlich. „Wir bleiben bescheiden und demütig“, sagte Kovac. Er habe sich überlegt, ob er neue Ziele ausgeben solle, tue es aber nicht. „Es ärgert mich, dass man in der heutigen Gesellschaft nach gerade Erreichtem immer mehr wollen muss. Das geht in die falsche Richtung. Ich spiele da nicht mit.“

Bilderstrecke Eintracht dreht Rückstand gegen Augsburg und gewinnt 3:1

Gerade erreicht hatte die Eintracht durch das 3:1 (0:1) gegen den FC Augsburg die seit Wochen herbeigesehnten 41 Punkte – und den Klassenerhalt. Nach dem Schlusspfiff brachen in der mit 50 200 Zuschauern fast ausverkauften Arena nahezu alle Dämme. „Bei uns in der Loge sind alle durchgetickt“, berichtete Sportvorstand Fredi Bobic. Die Spieler feierten auf dem Rasen, die Fans waren aus dem Häuschen. Es sah aus wie eine Titel-Party und war doch nur das After-Work-Event einer Gruppe junger Leute, die die Erleichterung darüber genoss, noch einmal davongekommen zu sein.

Nervös und fahrig

Denn bis in die zweite Halbzeit hinein hatte sich die Eintracht über weite Strecken erneut – wie in den zehn sieglosen Partien zuvor – wie ein potenzieller Absteiger präsentiert. Ohne Ideen im Spielaufbau und harmlos und glücklos vor des Gegners Tor. Kovac gab zu, dass er „große Nervosität“ gesehen hatte: „Wir waren viel zu unsicher, unser Spiel war viel zu fahrig.“

Das frühe 0:1 für die stark ersatzgeschwächten Augsburger fiel bezeichnenderweise nach einem Fehlpass im Mittelfeld von Ante Rebic. Der Ex-Frankfurter Halil Altintop verwandelte mit einem Heber die gesamte Eintracht-Defensive in Statisten, Jeffrey Gouweleeuw traf mit Hilfe des Innenpfostens (10.). Und nach dem Pausenpfiff bekamen die Kicker mit dem Adler auf der Brust ein gellendes Pfeifkonzert auf die Ohren. Zu den zweiten 45 Minuten aber erschien eine veränderte Eintracht. Zusammengeschweißt durch einen Kabinenschwur und mit zwei frischen Leuten. „Wir haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir das Ding noch umdrehen“, berichtete Bastian Oczipka.

Für die überforderten Aymen Barkok und Andersson Ordonez brachte Kovac Taleb Tawatha und Shani Tarashaj. „Wir wollten besser in die Eins-gegen-Eins-Situationen kommen“, erläuterte der Trainer seinen Plan. Die Eintracht erspielte sich nun eine drückende Überlegenheit, das Pech vor des Gegners Tor blieb. „Ich wusste, wir mussten einen reinstolpern“, berichtete Eintracht-Boss Bobic hinterher. So kam es denn auch bei Marco Fabiáns kuriosem Kopfball zum 1:1 (78.). Beim zweiten Treffer des Mexikaners sprang der Ball vorher wie eine Flipperkugel durch die Augsburger Abwehr (87.). „Die Azteken haben etwas Besonderes in ihren Genen“, sagte Trainer Kovac über seinen Mittelfeldspieler, der mit sieben Toren nun bester Eintracht-Schütze ist (lesen Sie dazu auch unseren gesonderten Bericht).

Ante Rebic belohnte sich mit dem 3:1 (90.+1) nach einem weiteren Augsburger Abwehrfehler für seinen nimmermüden Einsatz. Noch ein erzwungenes, nicht erspieltes Tor. Auch Fredi Bobic verkniff sich deshalb hinterher das große Jubeln: „Insgesamt war das eins der schwierigsten Spiele der ganzen Saison mit den mit Abstand hässlichsten Toren“, analysierte der Sportvorstand: „ Ich hoffe, dass jetzt die Fesseln gelöst sind. In der Bundesliga dürfen die Spieler die Messlatte jetzt so hoch legen, wie sie wollen. Das liegt an ihnen.“

Europa-League-Platz sechs ist noch möglich. Aber zunächst tritt die Mannschaft am Dienstagabend im Pokal-Halbfinale bei Borussia Mönchengladbach an. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel für die Stadt, für den Club und für jeden persönlich“, sagte Trainer Niko Kovac. Vor allem für ihn und seinen jüngeren Bruder Robert, Co-Trainer bei der Eintracht, würde mit der Reise zum Endspiel in die Hauptstadt „ein großer Wunsch“ in Erfüllung gehen. Beide wurden in Berlin geboren. „Wir kennen dort auch den ein oder anderen, der sich das Spiel ziemlich gerne anschauen möchte“, sagte Kovac augenzwinkernd. Da waren für einen Moment die Fesseln auch bei ihm gelöst.