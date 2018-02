Eintracht Frankfurt: Eintracht siegt bei turbultentem Montagsspiel gegen Leipzig

Am Ende dieses ganz und gar ungewöhnlichen Fußballabends stand tatsächlich ein Ergebnis auf dem Videowürfel, hoch oben unter dem Dach der Arena. Ein sehr erfreuliches für die Frankfurter Eintracht. Mit einem 2:1 (2:1) gegen RB Leipzig kletterte sie in der Bundesliga an ihren Gästen vorbei auf den dritten Tabellenplatz und machte einen weiteren großen Schritt zum Traumziel Europa – in einem Spitzenspiel, das auf dem Rasen allen Ansprüchen gerecht wurde und das bei den Begleiterscheinungen auf den Rängen zur Nebensache wurde: Die Fans hatten die Premiere des viel kritisierten neuen Spieltermins am Montagabend zu einer einzigen Protestveranstaltung gemacht. Umso bemerkenswerter war es, welche Leistung die Mannschaft von Trainer Niko Kovac unter diesen Umständen zeigte.

Es hatte schon alles ganz anders angefangen als sonst, aber die Anstoßzeit war ja auch nicht normal. Selbst die Liedabfolge war über den Haufen geworfen worden. Der Frankfurter Polizeichor kam diesmal nicht zur Einstimmung vom Band, anstelle des Klassikers „Im Herzen von Europa“ spielte die Stadionregie Bob Geldofs Hit „Tell me why I don’t like Mondays“ – eine musikalische Sympathiebekundung für die Protestbewegung der Anhänger. Über deren geplante Aktionen gegen den Montags-Kick waren zum Teil die Vereinsverantwortlichen informiert gewesen, Trainer, Mannschaften und Schiedsrichter ebenso.

Möglicherweise war es dieser Abstimmung zu verdanken, dass die Proteste bei aller Heftigkeit in halbwegs geordneten Bahnen verliefen, einschließlich der skurrilen Eröffnungsszene. Einige hundert Anhänger waren in den Innenraum gelassen worden und versammelten sich an zwei Werbebanden am Spielfeldrand, um dort den ersten Höhepunkt ihrer Montags-Demo abzuhalten, mit Sprechchören und Spruchbändern. Ein Stadionsprecher warb im Namen von Eintracht Frankfurt um Verständnis für diesen Ausdruck der Meinungsfreiheit und die Verzögerung des Anpfiffs um fünf Minuten. Als es losging, standen die Fans noch immer an der Seitenlinie.

Erst nach weiteren vier, fünf Minuten kehrten sie langsam in ihren Block zurück. Auf die gewohnte Unterstützung ihrer Adlerträger verzichteten sie schweren Herzen ganz, und auch auf den vielen Plakaten ging es allein um den Ärger über die Anstoßzeit. Überall im Stadion waren sie von den Zuschauern aufgehängt worden. „Wir pfeifen auf das Montagsspiel. Hier bestimmen wir den Ton“, stand auf einem großen Banner vor der Nordwestkurve.

Die im Zuge der neuen Fernsehverträge eingeführten Montagabend-Spiele – fünf in dieser Saison, Frankfurt erlebte nun das erste – haben bundesweit große Kritik in der Fan-Szene ausgelöst. Laut der Deutschen Fußball Liga sollen sie vor allem dazu dienen, Europa-League-Startern wie den zwischen zwei Spielen gegen den SSC Neapel nach Frankfurt gereisten Leipzigern Ruhetage zu ermöglichen. Vielen Fans aber erschwert der Termin den Stadionbesuch. Für sie stellt sich dabei grundsätzlich auch die Frage, was sie den Vereinen und Verbänden in Zeiten bestmöglicher Vermarktung noch wert sind. Frankfurt dürfte da nur der Anfang einer bundesweiten Protestwelle gewesen sein, am nächsten Montag wird es in Dortmund weitergehen. Scharf auf die Gastgeberrolle war man bei der Eintracht gewiss nicht gewesen, zumal mit den selbst ernannten Rasenballsportlern aus Leipzig auch noch ein Gegner kam, der als Fußball-Filiale eines österreichischen Getränke-Konzerns für viele Fans ohnehin für eine Fehlentwicklung des modernen Fußballs steht.

Eintracht-Trainer Niko Kovac hatte in jedem Fall vorher Verständnis für die Proteste gezeigt. „Ich bin auch kein Freund der Montagsspiele“, hatte er gesagt. Bemerkenswert war es dann, wie seine Spieler mit all diesen Begleiterscheinungen umgingen. Fußball gespielt wurde tatsächlich auch noch, und wie! Während auf den Rängen gepfiffen wurde, nahm auf dem Rasen ein Spektakel seinen Lauf, das einem solch unverhofften Spitzentreffen angemessen war, voller Angriffslust, in einem Kampf auf Biegen und Brechen – wobei so mancher Abwehrspieler vielleicht bisweilen doch irritiert war von den Umständen.

Erst einmal zeigten die Leipziger, warum sie in Neapel gewinnen konnten und in der Bundesliga inzwischen wieder so auftrumpfen wie in der vorigen Saison. Jean-Kevin Augustin schoss sie in der 13. Minute nach einer flotten Kombination über die rechte Seite in Führung. Die Eintracht aber hielt dagegen, mit allem, was sie in die Waagschale werfen konnte. Abwehrchef David Abraham fegte dazwischen, als hätte er nicht zweieinhalb Monate verletzt nur zuschauen können. Und selbst der Ausfall des zuletzt so überragenden Taktgebers Omar Mascarell wurde mit Feuereifer wettgemacht. Das wurde belohnt: Der beherzte Timothy Chandler stocherte in der 22. Minute einen Eckball zum Ausgleich über die Linie. Und nach einem Fehler im Leipziger Spielaufbau wendete die Eintracht das Blatt ganz, binnen weniger Minuten: Kevin-Prince Boateng verwertete eine Hereingabe des umtriebigen Ante Rebic zum 2:1 (26.).

Ohne Videobeweis ging es auch nicht in diesem Spiel, das die beste Werbung für Bundesliga-Fußball hätte sein können, wäre es an einem Samstagnachmittag ausgetragen worden: Schiedsrichter Felix Zwayer nahm einen Elfmeter für Leipzig nach einer guten halben Stunde und längerer Beratung zurück – zuvor hatte es eine Abseitsstellung gegeben. Die Eintracht wiederum versäumte es in der Folge nachzulegen. Gelegenheiten genug dazu gab es, während die Gäste eher selten gefährlich wurden.

Sébastien Haller vergab die beste Chance, als er ziemlich frei vor dem Tor den Ball liegenließ, Mitte der zweiten Halbzeit. Auch diese hatte mit Verspätung begonnen: In drei Salven waren hunderte Tennisbälle und Papierfahnen aus der Nordwestkurve geworfen worden. Die Spieler halfen den Ordnungskräften, sie vom Feld zu befördern, ehe es weiterging. Mit weniger Spiellaune als vor der Pause, teilweise sehr zerfahren, aber immer intensiv, auch giftig und nicklig. Zwayer zückte einen ganzen Strauß an Gelben Karten, ehe die Eintracht sich ihren verdienten Sieg erkämpft hatte. Und dafür in ihrer Kurve dann doch noch einmal richtig gefeiert wurde.