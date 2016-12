Eintracht Frankfurt: Eintracht verliert mit 0:1 beim VfL Wolfsburg

In einer durchwachsenen Bundesligapartie verliert Eintracht Frankfurt mit 0:1 beim VfL Wolfsburg und verpasst es damit, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Auf Vorlage des wechselwilligen Nationalspielers Draxler köpfte Jeffrey Bruma (33. Minute) den entscheidenden Treffer. Für die schwache SGE vergab Torjäger Alex Meier vor 28 967 Zuschauern die beste Chance, als er in der 67. Minute einen unberechtigen Strafstoß übers Tor schoss. Dem Elfmeter war eine klare Fehlentscheidung von Schiedsrichter Felix Brych vorausgegangen, der eine Schwalbe von Makoto Hasebe als Foul gewertet hatte.

Schon nach rund einer Minute hatte Mario Gomez die erste Gelegenheit, sein Kopfball nach einer Ecke von Draxler ging aber knapp neben das Tor. Draxlers technischen Fähigkeiten wurden dann zum ersten Mal beim Wolfsburger Führungstreffer deutlich. Einen schönen Eckball von Draxler versenkte Innenverteidiger Bruma per Kopf im langen Eck.

Das Niveau der Partie blieb in der ersten Halbzeit aber überschaubar. Zum einen, weil die Gastgeber teilweise sehr verunsichert wirkten. Zum anderen, weil die Eintracht viel zu wenig in die Partie investierten. Das erstaunlich stark in die Saison gestartete Team von Trainer Niko Kovac hatte im ersten Durchgang nicht eine klare Torchance. Kovac handelte daher schon zur Pause und schickte Torjäger Meier zum Aufwärmen, der anschließend für den wirkungslosen Szabolcs Huszti eingewechselt wurde.

Die wohl von Kovac erhoffte Signalwirkung hatte die Hereinnahme seines Kapitäns aber zunächst nicht. Frankfurt spielte weiter überraschend schwach und leistete sich viele Fehler. Anders der VfL, der in Form von Gomez für klare Verhältnisse hätte sorgen können. Doch erst zögerte der Nationalstürmer (55.) bei einer flachen Hereingabe von Seguin zu lange, eine Minute später scheiterte er alleinstehend an Frankfurts Keeper Lukas Hradecky.

Kurz darauf stand Meier dann doch im Fokus. Nachdem Hasebe sich im Strafraum ohne Kontakt von Gegenspieler Josuha Guilavogui (66.) fallen gelassen hatte, entschied Brych auf Elfmeter - den Meier aber klar über das Tor setzte.