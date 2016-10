Eintracht Frankfurt: Eintracht vor Minuskulisse gegen Ingolstadt - «Bieder und traurig»

Der Gegner hat nicht den ganz großen Namen, dennoch steht die Eintracht vor einem besonderen Pokal-Spiel. Was an der geringen Kulisse liegt, die wegen der Ausschreitungen von Frankfurter Anhängern in der Arena herrschen wird.

Mit der Hochstimmung bei Eintracht Frankfurt ist es an diesem Dienstag zwangsläufig vorbei. Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt müssen die Frankfurter notgedrungen vor einer Minuskulisse bestreiten, weil einige ihrer Anhänger bei der Erstrundenpartie in Magdeburg durch heftige Ausschreitungen negativ aufgefallen waren. Maximal 15 000 Zuschauer dürfen deshalb das Spiel (20.45 Uhr/Sky) verfolgen, da nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts lediglich Dauerkarteninhaber auf den Sitzplätzen und Gäste-Fans zugelassen sind. Bislang sind nur 6127 Tickets verkauft worden.

Eintracht-Coach Niko Kovac muss seine Spieler deshalb auf eine ganz «besondere Atmosphäre» vorbereiten. «Es wird trostlos», sagte der Frankfurter Trainer, der eine ähnliche Situation bereits 2015 als Fußball-Nationalcoach von Kroatien im Spiel gegen Italien erlebt hat. «Das ist sehr bieder und traurig und nicht sehr angenehm», sagte der 45-Jährige. «Die Zuschauer werden jedes Wort hören. Vielleicht sollten sie vor dem Fernseher den Ton etwas runterfahren, 90 Minuten kann sich das ja keiner anhören», sagte Kovac augenzwinkernd.

Für die Frankfurter kommt die DFB-Strafe zu einem schlechten Zeitpunkt, herrscht rund um den Verein angesichts des sportlichen Höhenfluges in der Bundesliga doch gerade wieder prächtige Stimmung. Ihren Anfang nahm die erstaunliche Entwicklung mit dem Sieg in Magdeburg Mitte August. «Der Erfolg war wichtig. Jeder weiß ja, wie die Stimmung zu dem Zeitpunkt um den Verein war. Niemand wusste, was kann die Eintracht, was kann sie nicht», sagte Kovac.

Er selbst habe schon damals ein sehr gutes Gefühl mit der völlig neu formierten Mannschaft gehabt, auch wenn der Sieg in Magdeburg erst im Elfmeterschießen zustande kam. Doch das Weiterkommen gab den Spielern Selbstvertrauen, seitdem hat die Eintracht in der Liga vier Spiele gewonnen, zwei Mal unentschieden gespielt und nur zwei Niederlagen kassiert. «Jetzt stehen wieder ein Pokalspiel und danach acht Partien in der Liga an. Und die wollen wir ähnlich erfolgreich bestreiten», sagte Kovac.

Um die Belastungen zu steuern, wird der Frankfurter Trainer gegen Ingolstadt einige Veränderungen vornehmen. «Wir brauchen frische Spieler. Und zwar sowohl gegen Ingolstadt als auch am Freitag in der Liga gegen Gladbach», sagte Kovac. Wie groß die Rotation im Vergleich zum 3:0 beim Hamburger SV am vergangenen Freitag ausfallen wird, wollte Kovac aber noch nicht verraten. Torjäger Alexander Meier, der in Hamburg geschont wurde, dürfte aber in die Startelf zurückkehren.

Obwohl der FC Ingolstadt in der Liga noch ohne Sieg ist, erwartet Kovac eine schwere Aufgabe. «Ingolstadt hat gegen Dortmund drei Tore geschossen, das haben bislang noch nicht viele geschafft», sagte der Ex-Profi. «Wir tun gut daran, demütig und bescheiden zu bleiben.»

