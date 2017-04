Am Samstagnachmittag empfängt die Eintracht den FC Augsburg in der Commerzbank-Arena. Wir haben die Spieler im Duell "Mann gegen Mann" genauer unter die Lupe genommen.

Bilderstrecke Eintracht vs. Augsburg: Das Duell "Mann gegen Mann"

Am Samstag um 15:30 ist der FC Augsburg im Frankfurter Stadtwald zu Gast. Nach dem 2:2 gegen Werder Bremen hat die Eintracht in Dortmund wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Der FC Augsburg findet sich nach wie vor auf dem Relegationsplatz wieder, konnte sich letzte Woche gegen den 1. FC Köln aber einen 2:1-Heimsieg in Unterzahl erkämpfen. Trotzdem wollen die Frankfurter gegen die Fuggerstädter die 40-Punkte-Marke knacken. Gelingt ihnen das? Wir haben die Spieler im Duell "Mann gegen Mann" genauer unter die Lupe genommen.