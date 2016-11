Am Samstag empfängt die Eintracht Borussia Dortmund. Beide Mannschaften haben derzeit 21 Punkte, beide sind in Topform. WIr haben die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

Bilderstrecke Eintracht vs. Dortmund: Der Faktencheck zum Spiel

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Es dürfte spannend werden am Samstag. Denn dann trifft Eintracht Frankfurt auf Borussia Dortmund im Spitzenspiel. Beide Mannschaften haben derzeit 21 Punkte, einzig das Torverhältnis entscheidet über den Tabellenplatz. Die EIntracht hat den besten Start seit 23 Jahren hingelegt und präsentiert sich kämpferisch und laufstark. Außerdem hatten es die Dortmunder in den vergangenen Jahren immer schwer in Frankfurt. Es verspricht also ein hochspannendes Spiel zu werden. Wir haben für Sie die wichtigsten Fakten zusammengetragen.