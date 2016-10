Eintracht Frankfurt: Eintracht vs. FC Bayern München: Die Teams im Faktencheck

13.10.2016

Der klare Favorit steht in der Partie Eintracht vs. FC Bayern München am Samstag (Anstoß 15:30 Uhr) eigentlich schon fest, oder doch nicht? Die Heimbilanz der SGE spricht eine andere Sprache. Und der Geburtstag eines ehemalingen Bayern-Spielers könnte der Eintracht zusätzlich Glück bringen.