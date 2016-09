Eintracht Frankfurt: Eintracht vs. Freiburg: Die Teams im Faktencheck

28.09.2016

Vor dem Match der Eintracht am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr) in Freiburg heißt die spannende Frage: Welcher Lauf geht weiter, welche Serie wird reißen? Denn: In guter Form sind beide Mannschaften. Unser Faktencheck macht sie fit für die Partie.