Das nächste Flutlichtspiel steht an. Ohne Verschnaufpause geht es für die Eintracht in Mönchengladbach weiter. Wir haben die beiden Teams im Duell "Mann gegen Mann" unter die Lupe genommen.

Bilderstrecke Eintracht vs. Gladbach: Das Duell "Mann gegen Mann"

Nach dem Zittersieg gegen den FC Ingolstadt im Pokal hoffen die Eintracht-Fans nun in der Liga auf eine gute Leistung ihrer Mannschaft in Gladbach.Doch die Gladbacher gehen als Favorit in die Partie, wollen nach ihrem schlechten und verschüchterten Auftritt in München die Punke auf gar keinen Fall abgeben. Doch von null bis drei Punkten ist heute für die Eintracht alles drin. Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team individuell die stärkeren Spieler stehen.