Bilderstrecke Eintracht vs. Gladbach: Der Faktencheck zum Spiel

Am Freitagabend ist die Eintracht bei Mönchengladbach zu Gast. Die Fohlen schienen gegen den FC Bayern München regelrecht verschüchtert zu sein, während die Eintracht am vergangenen Freitag souverän mit einem Sieg vom Platz ging. Außerdem hat Trainer Niko Kovac noch eine Rechnung mit Gladbach offen, verlor er doch sein erstes Spiel als Cheftrainer der Adler in Gladbach mit 3:0. Es wird also auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden. Wir haben in unserer Bildergalerie die wichtigsten Fakten zum Spiel zusammengefasst.