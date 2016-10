Bilderstrecke Eintracht vs. HSV: Der Faktencheck zum Spiel in Hamburg

Am Freitagabend kommt es für die Eintracht im Hamburger Volksparkstadion zum Duell mit dem HSV. Die starke Leistung im Heimspiel gegen den FC Bayern ist abgehakt und der Blick nach vorne gerichtet. Das Team von Nico Kovac will auch im hohen Norden punkten. Die Hamburger sind trotz des Tabellenstandes nicht zu unterschätzen. Seit dem Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Markus Gisdol hat sich das Team von der Elbe stabilisiert. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Wir haben in unserer Bildergalerie die wichtigsten Fakten zum Spiel zusammengetragen.