Bilderstrecke Eintracht vs. Hamburg: Das Duell "Mann gegen Mann"

Nach fünf Niederlagen in Folge will die Eintracht am Samstag gegen den Hamburger SV endlich wieder punkten.Gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende zeigte die Eintracht eine gute Vorstellung, hatte mehrmals Pech vorm Tor. In dieser Woche sollen wieder Punkte für den Traum Europa her. Denn die Eintracht ist noch im Rennen um die internationalen Plätze, Rang 6 in der Tabelle soll in dieser Woche verteidigt werden.Wir haben die beiden Teams gegenübergestellt und geschaut, in welchem Team die individuell stärkeren Spieler stehen.