Eintracht Frankfurt: Eintracht vs. Hamburg: Gelungene Rochade

Es war ein ungewohntes Bild, das sich am Freitagabend im nasskalten Hamburger Volkspark bot. Auf der den Gästen vorbehaltenen Ersatzbank saß Alexander Meier, und dass den Platz neben ihm Haris Seferovic warm hielt, machte die Sache noch ein wenig ungewöhnlicher. Der Frankfurter Fußballgott in zweiter Reihe? Diese Entscheidung von Niko Kovac hatte nichts Blasphemisches an sich, sie folgte rein sportlichen Erwägungen – und sie zeugte nebenbei davon, welche Möglichkeiten die Tiefe seines Kaders dem Trainer bei der Eintracht inzwischen bietet, wenn er Meier erstmals in dieser Saison außen vor lassen und obendrein Seferovic daneben setzen kann. „Es ist ja immer ein kleiner Aufschrei, wenn Alex nicht dabei ist“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner tags drauf gelassen. „Aber wir sind so aufgestellt, dass wir dem ein oder anderen eine Pause gönnen können.“

Dass Kovac bei der Auswahl seiner Spieler ins Rotieren kommen würde, hatte er vor der erfolgreichen Reise zu den schon wieder bis zum Hals in der Krise steckenden Hamburgern angekündigt. Dass sie mit einem souveränen 3:0 (1:0) ein glückliches Ende fand, lag gewiss auch an einem heillos verunsicherten Gegner, dessen Vorstellung nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun hatte. Es lag vor allem aber auch daran, dass diese seriöse, konzentrierte Eintracht jeden zartesten Hauch von Hamburger Hoffnung im Keim erstickte. Und dass Kovac wieder kräftig am Personalkarussell gedreht hatte, trug seinen Teil dazu bei, dass die Frankfurter mit nun 14 Punkten aus bisher acht Spielen weiter an einer Erfolgsgeschichte schreiben. Dafür gab es ein Sonderlob vom Sportvorstand: „Die, die reingekommen sind, haben frischen Wind gebracht und geglänzt“, fand Fredi Bobic ganz zurecht. „Der Trainer hat das gut gemacht.“

Die Kräfte einteilen

Tatsächlich wirkten die Frankfurter mit Spielern wie Shani Tarashaj, Mijat Gacinovic und Branimir Hrgota, die zuletzt in der zweiten Reihe gestanden hatten, spritziger, schneller und wacher als ihre Gegenüber. Gacinovic etwa hatte vor dem ersten Treffer den Ball erobert, Hrgota ihn in die Mitte gepasst – wo der durchgestartete Gacinovic die Kugel wohl ins Tor geschoben hätte, was dann allerdings kurz vor ihm der Hamburger Holtby schon selbst erledigte. Tarashaj wiederum schoss bei seinem ersten Startelf-Einsatz gleich sein erstes Tor, und der für ihn eingewechselte Seferovic traf dann auch endlich wieder für die Eintracht. Und Meier? Er durfte in der letzten Viertelstunde auch noch auf den Rasen, und natürlich freute er sich über die Reaktion der Fans, die ihn bei seiner Einwechslung begeistert feierten. Vor allem aber nahm der Kapitän seine Nebenrolle klaglos hin. Kovac hatte sie ihm auch schon einen Tag zuvor unter vier Augen erklärt, und es gab nachvollziehbare Gründe dafür.



Auf die Reise nach Hamburg folgen mit dem Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt am Dienstag und dem Besuch bei Borussia Mönchengladbach am Freitag zwei weitere Spiele in kurzer Zeit. Kovac will dafür die Kräfte einteilen, je nach Bedarf. „Ich habe drei sehr gute Stürmer“, betonte er in Hamburg. „Ich habe mich dafür entschieden, dass wir hier Branimir bringen, der Tiefengang hat.“ Letztlich sei das erste Tor durch diesen „Tiefengang“ entstanden.

„Alex bleibt unser Kapitän“

Für die Konter, die Kovac gegen den HSV plante, bot sich der beweglichere Hrgota an. Gegen Ingolstadt könnte das schon wieder anders aussehen, zumindest in Auswärtsspielen aber ist dieses Modell auch künftig eine denkbare Variante. „Wir haben einfach gemacht, was der Trainer gesagt hat“, nannte Hrgota ein Erfolgsrezept. Kovac war über den Coup auf ganzer Linie fast selbst überrascht. „Es ist komisch, manchmal klappt all das, was man trainiert“, sagte er. In der Tat ging auf, was Kovac und Co. vorher ausbaldowert hatten – neben der Taktik, erst einmal sicher zu stehen und den HSV dann zunehmend unter Druck zu setzen, auch die Personalrochaden.

Die Meier-Frage mag dabei draußen heiß diskutiert werden, intern war sie angeblich kein großes Thema. „Wir reden über die Mannschaft und nicht über einzelne Spieler“, stellte Sportvorstand Bobic klar, und der 33-jährige Torjäger, der bislang eine ordentliche Saison gespielt hat mit drei Treffern, sah das ganz ähnlich. „Es ist alles gut“, sagte Meier, „wichtig ist die Mannschaft, da muss jeder seinen Beitrag leisten.“ Und wenn sich das darin ausdrückt, sich ohne zu schmollen auf die Bank zu setzen. Er habe damit „kein Problem“. Für Kovac gehört diese Haltung dazu: „Jeder muss bereit sein, auch auf der Bank zu sitzen“, sagt er, „das bedeutet ja nicht, dass er schlecht gewesen wäre.“

Kovac: „Da wächst etwas zusammen“ Dass die Fans der Frankfurter Eintracht nach dem 3:0 in Hamburg vom „Europacup in diesem Jahr“ sangen, nahm Fredi Bobic mit einem Schmunzeln. clearing





So klar sich Meier zur Mannschaft bekannt hat, so klar hat sich der Trainer zu Meier bekannt. „Alex ist unser Kapitän und er bleibt unser Kapitän“, sagte Kovac. Er weiß einerseits die Qualitäten seines neben Marco Fabián besten Torschützen zu schätzen, will andererseits aber auch seine personellen Möglichkeiten konsequent nutzen. „Ich habe nicht nur elf Spieler, sondern 18“, sagte er voller Überzeugung, „darüber bin ich sehr froh.“



Job-Sharing in der Spitze?

Tatsächlich standen an den bisherigen acht Spieltagen schon 18 verschiedene Profis in der Startelf – das lag auch an Verletzungen, die stetige Veränderung ist aber Methode. Dass seine Spieler damit umgehen können, davon ist Kovac überzeugt. „Es gibt bei uns keinen Stinkstiefel“, stellte er fest, „alle geben Gas“. Fürs Ingolstadt-Spiel gibt es nun noch mehr personelle Alternativen, neben den Siegern von Hamburg steht neben dem dort gesperrten Szabolcs Huszti wahrscheinlich auch der zuletzt angeschlagene Ante Rebic wieder in den Startlöchern. Meier rechnet mit einer Rückkehr in die erste Elf, Hrgota wird nicht so leicht weichen wollen.

Vielleicht bietet sich ja ein Job-Sharing in der Spitze an – Meier gegen Ingolstadt, Hrgota in Gladbach? „Ich war vier Jahre da, das ist ein spezielles Spiel für mich“, sagt Letzterer zum Besuch am Niederrhein, „und ich gebe alles, um da zu spielen.“ Niko Kovac hat so oder so viele Möglichkeiten – und gezeigt, dass er sie zu nutzen weiß.

