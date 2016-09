Eintracht Frankfurt: Eintracht vs. Ingolstadt: Die Teams im Faktencheck

19.09.2016

Den Schwung und die Einstellung vom Leverkusen-Spiel mit in die englische Woche nehmen: Darum geht es am Dienstag für die Eintracht, wenn in Ingolstadt (Anpfiff: 20 Uhr) der nächste Gegener wartet. Unser Faktencheck macht sie fit für das Match.