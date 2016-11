Bilderstrecke Eintracht vs. Köln: Die Teams im Duell "Mann gegen Mann"

Kein leicher Gegner erwartet die Eintracht am Samstag zum Topspiel der Woche. Der 1. FC Köln gewinnt derzeit alles, was es zu gewinnen gibt und hat mit Modeste eine Übermacht im Sturm. Doch auch die Eintracht präsentiert sich derzeit in guter Form, die Mannschaft spielt frisch und ergebnisorientiert auf. Es dürfte also ein spannendes Spiel werden, das 51.500 Zuschauer live in der Commerzbankarena anschauen werden.