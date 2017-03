Bilderstrecke Eintracht vs. SC Freiburg: Der Faktencheck zum Match

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Der DFB-Pokal ist gespielt, jetzt steht wieder die Bundesliga auf dem Programm. Hier hat die Eintracht einiges gutzumachen. Nach drei Niederlagen in Serie will die SGE wieder zurück in die Erfolgsspur. Gegen den starken Aufsteiger aus Freiburg wird es aber alles andere als einfach, die Punkte in Frankurt zu behalten.Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Match gegen die Breisgauer zusammengefasst.