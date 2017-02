Eintracht vs. Hertha: Eintracht will Berlin mit völlig neuem Team trotzen

Am 24. September des letzten Jahres hat die Frankfurter Eintracht im eigenen Stadion 3:3 gegen Hertha BSC Berlin gespielt. Es war ein Offensivspektakel mit dem glücklichen Ende für die Eintracht, der in der Schlussminute der Ausgleich durch Michael Hector gelungen war. Das ist eigentlich gar nicht so lange her und doch schon so weit entfernt, gerade wenn man die Aufstellung der Frankfurter anschaut. Sage und schreibe sechs oder sieben Spieler, die damals erste Wahl waren, werden beim Rückspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) im Olympiastadion nicht dabei sein. David Abraham und Omar Mascarell fehlen wegen Sperren, Jesus Vallejo und Marco Fabián wegen Verletzungen, Szabolcs Huszti hat den Verein verlassen, Haris Seferovic dürfte nach seiner schwachen Leistung zuletzt gegen Ingolstadt nicht in der Anfangsformation stehen und Danny Blum nach langer Verletzungspause noch nicht wieder. Es wird also eine völlig veränderte Eintracht auf dem Platz stehen.

Bilderstrecke Eintracht bei Hertha BSC: Der Faktencheck zum Match

Alleine Torwart Lukas Hradecky, die Verteidiger Timothy Chandler und Bastian Oczipka sowie Stürmer Alexander Meier sind von der Anfangself „übrig“ geblieben.

Natürlich hat dieser Aderlass Folgen. Der eine Spieler fehlt mehr, der andere weniger. Besonders vermissen die Frankfurter seit einigen Wochen Marco Fabián. Der kleine Mexikaner hat in den Spielen der Vorrunde nicht selten den Unterschied zugunsten der Eintracht ausgemacht, war der beste „Scorer“ (drei Tore, vier Vorlagen) und hatte vor allem jene Kreativität ins Spiel gebracht, die der Mannschaft zuletzt so sehr gefehlt hatte.

Eintracht Frankfurt Niko Kovac: „Meine Mannschaft ist viel zu brav“ Eintracht-Trainer Niko Kovac hat sich am Mittwoch eingie Zeit genommen, um gegenüber Medienvertretern seine Sicht der Dinge in vielen Bereichen zu erläutern. clearing

Fabián leidet nach wie vor an einer zumindest öffentlich nicht genau beschriebenen Hüftverletzung, die wahlweise schon als Bandscheibenvorfall, Schambeinentzündung oder Nervenentzündung bezeichnet wurde. Immerhin, nach Behandlungen bei Koryphäen in Berlin, München und Madrid soll es ihm jetzt endlich besser gehen. Zumindest laufen auf dem Laufband geht inzwischen wieder schmerzfrei. Trainer Kovac rechnet mit Fabián wieder nach der Länderspielpause, also Ende März. Bis dahin muss die Eintracht ohne ihn auskommen. Genau wie ohne Huszti, der nach China abgegeben wurde, freilich wegen einer hartnäckigen Achillessehnenreizung sowieso nicht zur Verfügung gestanden hätte. Die anderen Ausfälle sind kurzfristiger Natur, gehören zum Alltag im Ligabetrieb. Abraham darf beim Auswärtsspiel in München wieder spielen, Mascarell schon nächste Woche beim Heimspiel gegen Freiburg. Auch besteht Hoffnung, dass Vallejo bis dahin seine Muskelverletzung auskuriert hat.

Bilderstrecke Eintracht vs. Hertha BSC: Die Spieler im Duell "Mann gegen Mann"

Der Trainer hat seine eigene Art mit den Ausfällen umzugehen. „Wer nicht da ist, mit dem beschäftige ich mich nicht“, beschreibt Kovac die Verwaltung des Mangels in dieser Woche.

Dass die Mannschaft trotz der vielen Ausfälle besser spielen soll als zuletzt, gehört zu den großen Herausforderungen an Trainer und Spieler. Kovac will die Abwehr stärken, obwohl die Abwehr gesprengt ist. „Kompakter stehen, enger stehen, Räume dicht machen“ heißt das in der Sprache des Fußballs. Da sei es egal, wie die Spieler heißen. Und schließlich beginne die Abwehrarbeit ja schon im Angriff. „Alle müssen mitmachen“, fordert Kovac. So ist damit zu rechnen, dass die Frankfurter diesmal ihr Heil vor allem in der Defensive suchen. Die Eintracht will „Beton anrühren“ und den Berlinern damit jene Probleme bereiten, die sie selbst mit tief stehenden Gegnern hat.

Hertha hofft auf Kalou-Einsatz Fußball-Bundesligist Hertha BSC hofft im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf den Einsatz des angeschlagenen Torjägers Salomon Kalou. clearing

Nicht nur die Aufstellung wird also eine andere sein, auch die taktische Einstellung. „Fußball heißt lernen, lernen, lernen“ gehört zu den Kernsätzen des Frankfurter Trainers. Soll heißen: Die Mannschaft müsse sich weiter entwickeln, sich nun den neuen Herausforderungen stellen. Was natürlich auch für den Trainer selbst gilt. Kovac wird versuchen, auf die Gegenmaßnahmen der anderen Mannschaften, die das Spiel der Eintracht zuletzt „entschlüsselt“ hatten, selbst wieder eine Gegenmaßnahme zu finden.

Die vielen Ausfälle dürften keinesfalls als „Alibi“ herhalten, hat er gesagt, „ich erwarte, dass wir ein gutes Spiel abliefern“.