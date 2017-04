Eintracht Frankfurt: Eintracht will in Köln endlich ihre Negativserie beenden

Das Fußballgeschäft dreht auf hohen Touren, es ist ziemlich schnelllebig. Mal sei man oben, mal sei man unten, hat Niko Kovac vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach angemerkt.

Der Frankfurter Trainer ist für diesen Befund selbst ein gutes Beispiel. Am Samstagabend, nach dem 0:0 der Eintracht gegen die Gladbacher, hätte er noch „heulen“ können. Gestern, beim Ausblick auf das heutige Auswärtsspiel in Köln (20 Uhr), strahlte Kovac schon wieder die übliche Entschlossenheit und Tatkraft aus: „Wir haben das abgehakt“, versicherte der Coach: „Morgen bietet sich die Möglichkeit, es in eine bessere Richtung zu drehen. Ich hoffe, dass wir den gegen Gladbach gezeigten Aufwind nach Köln mitnehmen und ihnen das Leben schwer machen. Also: Visier hoch und Attacke.“

Es gibt allerdings zwei Fakten, die ein wenig gegen ein Erfolgserlebnis am Rhein sprechen. Der letzte Bundesligasieg von Eintracht Frankfurt in Köln datiert vom 7. Mai 1994.

Damals, beim 3:2, schossen Ralf Weber, Maurizio Gaudino und Anthony Yeboah die Tore. 23 Jahre später sieht Kovac die Zeit gekommen, wieder einmal zuzuschlagen: „Ich hoffe, dass das Gesetz der Serie kippt. Wir werden alles dafür tun.“

Und dann gibt es ja noch die dramatische Flaute vor des Gegners Kasten. Die Eintracht hat seit 349 Minuten kein Tor mehr erzielt, nach der Winterpause insgesamt erst viermal getroffen – so wenig wie kein anderes Team der Liga – und hat keines der letzten sieben Liga-Spiele gewinnen können.

Kovac weiß um dieses Dilemma und fordert mehr Konzentration beim Abschluss. „Wir erspielen uns Chancen, aber wir bekommen es bei der Realisierung nicht hin. Ich möchte den Spielern nicht den unbedingten Willen absprechen, aber sie müssen hundertprozentig fokussiert sein. Man muss schon im Training die Gier haben, jeden Ball rein zu schießen“, sagte er und kündigte an: „Das werden wir üben, Tag für Tag, Woche für Woche.“ Das Blatt werde sich wenden, verspricht der Trainer: „Wann, das weiß der liebe Gott.“

Für die Eintracht geht es heute nicht zuletzt um Punkte gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten: Der Sechste (Köln) trifft auf den punktgleichen (37) Siebten. „Die Kölner haben erklärt, dass sie international spielen wollen. Sie müssen gewinnen, wir wollen punkten“, sagt Kovac, der hofft, dass der späte K.o. des 1. FC in Hamburg durch Holtbys 2:1 in der Nachspielzeit noch in den Kölner Köpfen hängt.

Allerdings plagen den Frankfurter Trainer eigene Probleme. Kapitän Alexander Meier fehlt weiter wegen einer Fersenverletzung, ein Einsatz von Abwehrspieler Guillermo Varela (Sprunggelenk) und Mittelfeldmann Danny Blum (Magen-Darm-Infekt) ist äußerst fraglich.

Die größten Sorgen bereitet aber der Ausfall des gelb-gesperrten Rechtsverteidigers Timothy Chandler. „Dieses Problem zu lösen ist die bisher schwierigste Aufgabe in dieser Saison“, erklärte Kovac. „Er ist nicht Eins-zu-Eins zu ersetzen. Da müssen wir versuchen, etwas zu zaubern.“

Eintracht: Hradecky – Vallejo, Hector, Abraham, Oczipka – Gacinovic, Mascarell – Barkok, Fabián, Rebic – Seferovic.