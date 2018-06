Eintracht Frankfurt: Eintracht zum Bundesligastart in Freiburg zu Gast

Der Bundesliga-Spielplan ist da: Die Eintracht beginnt die Saison 2018/19 mit einem Auswärtsspiel in Freiburg.

Eintracht Frankfurt startet mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg in die neue Bundesligasaison. Das gab die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekannt. Am 2. Spieltag haben die Frankfurter den SV Werder Bremen zu Gast.

Die neue Saison beginnt am 24. August mit der Partie FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim. (red)

Der komplette Spielplan zum Download.