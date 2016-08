Im Spiel gegen Schalke 04 waren die Adler besonders in der Anfangsphase kaum zu stoppen. Wer besonders heraus stach und bei wem doch noch ein wenig mehr geht, könnt Ihr hier in der Einzelkritik nachlesen.

Bilderstrecke Einzelkritik: So schlugen sich die Adler im Spiel gegen Schalke 04

Der Sieg über Schalke am ersten Bundesliga-Spieltag war grandios. Da sind sich fast alle einig. Trainer Nico Kovac war gar so zufrieden mit seiner Mannschaft, dass er ihnen nach dem Spiel gleich zwei Tage frei gab.Bei fast 40 Grad bewies nicht nur Top-Torjäger Alexander Meier seine Qualität. Ohne Lukas Hradecky oder sogar Branimir Hrgota wäre der Bundesliga-Auftakt nicht so famos gelungen.Wer sonst noch gute Noten abgestaubt hat und wer nicht, zeigt unsere Einzelkritik: