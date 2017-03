Eintracht Frankfurt: Einzelkritik: So haben sich die Adler gegen Bayern München geschlagen

Eintracht Frankfurt Medienecho: Freche Frankfurter ärgern glückliche Münchner

Klar, die Niederlage an der Isar war eingeplant. Dennoch haben die Frankfurter bei ihrem Auftritt in München ein gutes Bild abgegeben und den Gastgebern das Leben streckenweise schwerer gemacht als diese es gewohnt sind. Wir haben die Pressestimmen zu der Partie in unserem ... mehr