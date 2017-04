Eintracht Frankfurt: Endspurt: Was ist diese Saison noch möglich?

Die Saison geht in die entscheidende Phase und die Eintracht ist mittendrin. Was ist für die Adler noch möglich? Wir geben einen Ausblick und eine Einschätzung der letzten Spiele.

Bilderstrecke Eintracht-Training: Die SGE bereitet sich auf Augsburg vor

Niko Kovac bezeichnet das Match gegen Augsburg als das wichtigste Spiel der ganzen Saison. Gegen den Abstiegskandidaten aus der Fuggerstadt kann sich die SGE den allerletzten Abstiegsängsten entledigen, notwendig ist hierfür ein Sieg. Obwohl Augsburg mit einem 2:1-Erfolg über Köln nach Frankfurt kommt, wird das Team nicht vor Selbstbewusstsein strotzen. Zu gefährlich ist die Lage im Tabellenkeller und zu schwach waren die Auftritte der letzten Wochen und Monate. Trainer Baum geriet schon in die Kritik und ist nicht mehr unantastbar.Die SGE wird wie in allen Heimspielen der letzten Zeit, das Spiel machen und die Augsburger in die Defensive drängen. Wichtig ist eine gute Chancenauswertung, aber der Knoten scheint ja mittlerweile geplatzt zu sein.Augsburg wird es sehr schwer haben in Frankfurt zu punkten, zu schwach ist der FCA in der Offensive aufgestellt. Außerdem schwächen die Ausfälle von Kohr, Finnbogason und Koo die Mannschaft enorm.Die Eintracht wird das Spiel souverän gewinnen und mit den Fans den Klassenerhalt feiern.