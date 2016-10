Eintracht Frankfurt: Entwarnung bei Rebic, Chance für Tarashaj?

Dem ersten Schreck folgte am Tag darauf eine leichte Entwarnung: Ante Rebic hat sich bei seinem Trainingsunfall am Montag wohl keine gravierende Verletzung zugezogen. Dies verlautete aus der Pressestelle der Frankfurter Eintracht. Rebic war bei einem Zweikampf mit Timothy Chandler mit dem rechten Fuß umgeknickt. Mehrere Fotos ließen auf eine schwere Verletzung schließen, auch die Reaktion des kroatische Nationalspielers, der sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden gewälzt hatte. Doch Rebic hatte offenbar Glück im Unglück. Am Dienstag musste er pausieren, an diesem Mittwoch soll er wieder mit Lauftraining beginnen.

Ob der 23-Jährige, der für die Eintracht noch kein Spiel über 90 Minuten bestritten hat, ein Thema für das Bundesligaspiel am Freitag in Hamburg sein kann, bleibt offen. Eine genauere Diagnose war von der Eintracht nicht zu erfahren, vermutlich handelt es sich bei der Knöchelverletzung um eine Überdehnung der Bänder.

Fällt Rebic aus, können sich andere Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen. Shani Tarashaj zum Beispiel, aber auch Haris Seferovic und Mijat Gacinovic. Trainer Niko Kovac hat sowieso vor, in der englischen Woche zu rotieren – am nächsten Dienstag steht das Pokalspiel gegen Ingolstadt auf dem Spielplan, drei Tage darauf das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. „Wir wollen immer frische Spieler auf den Platz bringen“, hat er angekündigt, „Auswahl habe ich genügend.“

Ganz im Verborgenen will Kovac nun versuchen, die richtigen Spieler auszuwählen. Dabei setzt er inzwischen auf totale Abschottung. Laut offiziellem Trainingsplan werden von den nächsten neun Einheiten acht hinter verschlossenen Türen stattfinden. Nur das sogenannte „Auslaufen“ am Samstag nach dem Spiel in Hamburg ist öffentlich. Kovac hält diese unpopuläre Maßnahme für nötig, um Spionen anderer Clubs keine Möglichkeiten zu bieten, Erkenntnisse aus dem Training zu gewinnen. Leidtragende sind die Fans und in dieser und der nächsten Woche auch die Kinder der Fußballschule, die ihre Idole nicht zu Gesicht bekommen.

Der Schweizer Nationalspieler Tarashaj, der am Samstag gegen Bayern München in der letzten Viertelstunde vielversprechende Ansätze gezeigt hatte, freut sich auf die Partie beim HSV. „Ich habe die Hoffnung, dass ich von Anfang an spiele“, sagt der 21 Jahre alte Stürmer, „ich glaube, meine Chancen stehen nicht schlecht.“ Genau wie die der ganzen Mannschaft. „Wir sind gut drauf“, sagt er, „wir können und wollen in Hamburg punkten.“ Bei den bisherigen Trainingseinheiten sei noch „nichts abzusehen gewesen“, wer denn am Ende in der Anfangself stehen werde.

Der Eintracht-Coach hat viele Möglichkeiten durchgespielt. „Ich bin bereit“, sagt Tarasahj in eigener Sache. Die interne Konkurrenz belebe das Geschäft. „Jeder muss sich zeigen, jeder muss seine Leistungen immer wieder bestätigen“, meint der in der Schweiz geborene und aufgewachsene Profi, dessen Eltern aus dem Kosovo stammen. Die Spiele in der Bundesliga „genieße“ er, „das Tempo ist hoch, die Stimmung in den Stadien ist Weltklasse.“ Dass sei ein großer Unterschied zur Schweizer Liga und Grashoppers Zürich, wo er zuletzt gespielt hatte. Beim FC Everton in der englischen Premier-League, von dem ihn die Eintracht zunächst für ein Jahr ausgeliehen hat, seien die Anforderungen dagegen „ziemlich ähnlich“. Vom Fußballfieber in Frankfurt konnten sich am Samstag auch seine Eltern und eine seiner vier Schwestern überzeugen. „Das hat ihnen gefallen“, sagte Tarashaj, der sich selbst als „Familienmensch“ bezeichnet.

Seinen Eltern, vor allem seinem Vater Ymri, habe er alles zu verdanken. Mit 17 Jahren habe dieser das Elternhaus im kosovarischen Prizren verlassen, um in der Schweiz zu arbeiten. „Er war der älteste Bruder“, spricht erklärt Shani Tarashaj voller Hochachtung und Stolz von seinem Vater, „er musste das Geld für die ganze Familie verdienen“. Bis heute sei der Vater seine wichtigste Bezugsperson, auch bei Fragen der persönlichen Karriereplanung. „Er hat mir dieses Leben ermöglicht“, sagt der Sohn, „er hat meine Fußballkarriere immer unterstützt.“ Noch heute würden seine Eltern kaum ein Spiel verpassen. Ob sie den weiten Weg von ihrem Wohnort ganz von Zürich bis hoch in den Norden nach Hamburg auf sich nehmen werden, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie groß die Chancen sind, das Tarashaj Junior auch eingesetzt wird.

