Historisches Match von 1978: Erstes Hessen-Derby: Eintracht schlägt Darmstadt mit 2:0

Die Parallelen in Sachen Hessen-Derby zwischen damals und heute sind verblüffend: Ging am 28. Oktober 1978 die Eintracht als Tabellenzweiter und klarer Favorit in das Match gegen den damaligen Tabellenletzten Darmstadt 98, steht Frankfurt heute als Dritter an ähnlich komfortabler Position – und die Lilien? Stehen als Liga-Schlusslicht am Sonntag erneut mit dem Rücken zur Wand.

Bild-Zoom Der Spielbericht in der FNP vom 30.10.1978.

Bleibt abzuwarten, ob sich Darmstadt gegenüber der Eintracht mit ähnlich starker Gegenwehr präsentieren wird wie anno 1978 im Waldstadion. Denn das 2:0 (1:0)-Endergebnis von damals nach Toren von Ronald Borchers (18.) und Jürgen Grabowski (73.) täuscht darüber hinweg, dass sich die Lilien durchaus teuer verkauften.

Tauchen Sie jetzt noch einmal ein in das erste von insgesamt sieben Derby zwischen beiden Teams – in unserer historischen Bilderstrecke und mit dem damaligen Artikel in der Frankfurter Neuen Presse.

Bilderstrecke Historisches Duell im Waldstadion: Eintracht schlägt Darmstadt im ersten Hessen-Derby