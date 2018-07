Eintracht Frankfurt: Erstes öffentliches Eintracht-Training mit Coach Hütter

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt absolviert heute ein erstes öffentliches Training zur Vorbereitung auf die neue Fußball-Bundesligasaison. Der neue Cheftrainer Adi Hütter wird auch die Neuzugänge Nikolai Müller und Felix Wiedwald bei den ersten Übungen dabei haben. Sie hatten am Montag bereits die Laktattests mitgemacht. Den ersten Eindruck vom spielerischen Vermögen der Hessen kann der Österreicher Hütter am Donnerstag im Testspiel beim Offenburger FV gewinnen.

Aller Voraussicht nach wird Kevin-Prince Boateng nicht mehr am Training teilnehmen. Der Wechsel des 31 Jahre alten Mittelfeldspielers zum italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio dürfte so gut wie sicher sein. Ob Lucas Torro vom spanischen Zweitligisten CA Osasuna schon in Frankfurt sein wird, ist offen. Während der spanische Club dessen Wechsel an den Main auf der Homepage gemeldet hatte, fehlte noch die Bestätigung der Eintracht.

Bereits am Samstag fliegen die Frankfurter in die USA, um in Philadelphia sowie Salt Lake City das erste Trainingslager abzuhalten.

(dpa)