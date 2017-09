Eintracht Frankfurt: Erwartet uns im Spiel gegen RB Leipzig noch eine Überraschung?

So ein Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga setzt viele positive Gefühle frei – egal unter welchen Begleitumständen das Erfolgserlebnis auch passiert sein mag. Jan Strasheim, der Medien-Chef der Frankfurter Eintracht, erinnerte gestern stolz daran, dass in Köln ein Rekord eingestellt wurde: Drei Auswärtsspiele in Folge ohne Gegentor – das ist schon ziemlich lange her: Es war in der Saison 1992/93, der Trainer hieß Dragoslav Stepanovic. Heute heißt der Frankfurter Coach Niko Kovac. Und bei dem gehören das positive Denken, das aufmunternde Sprechen und das selbstbewusste Lächeln ohnehin unverrückbar zu seinem Wesen.

Auch vor dem heutigen Auftritt bei RB Leipzig (15.30 Uhr), dem vierten Gastspiel in der Fremde im sechsten Saisonspiel. Oberflächlich betrachtet ist das Treffen der „Bullen“ (Platz 9) und der „Adler“ (10) sogar eine Partie auf Augenhöhe. Beide Clubs haben bislang sieben Punkte gesammelt.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler in Köln geschlagen

Doch Niko Kovac wird auch dafür bezahlt, Fakten zu erkennen und aus ihnen die richtigen Schlüsse zu ziehen: „Tatsache ist, dass wir Tabellennachbarn sind. Finanziell sind wir aber nicht auf Augenhöhe. Leipzig spielt Champions League und war in der abgelaufenen Saison Zweiter. Da wissen wir schon, wer der Favorit ist. Wir werden hart arbeiten müssen, aber die Jungs sind bereit dafür.“

Und dennoch sind auch die vermeintlichen Überflieger aus Sachsen nicht unverwundbar, wie die jüngste Bilanz beweist: Aus den letzten beiden Spielen holten sie nur einen Punkt. „Leipzig steht mehr unter Druck. Ich denke, dass wir überraschen und etwas mitnehmen können. Wir müssen sie so bearbeiten, dass sie ihre Fähigkeiten nicht zeigen können“, sagt der Frankfurter Coach.

Trotz aller guten Vorzeichen wird die Eintracht in Leipzig aber einiges mehr bieten müssen als in Köln, wenn sie ihre Auswärts-Erfolgsserie fortsetzen will. Zumal es vor allem in der Offensive hapert: Gerade einmal drei Tore stehen auf der Frankfurter Habenseite. Nur Freiburg (2) und die Kölner als Tabellenschlusslicht (1) haben weniger erzielt. Kovac streute beim gestrigen Treffen mit der Presse ein paar grundsätzliche Gedanken ein: „Im Training ist das ordentlich. Da spielen wir guten Fußball. Dann kommt das Spiel, dann kommt das Adrenalin. Nicht bei jedem wächst da das Selbstvertrauen.“ So sei das nun einmal bei Eintracht Frankfurt: „Es gibt andere Mannschaften, die uns da voraus sind. Phasenweise läuft es bei uns okay, aber über die gesamte Strecke noch nicht.“

Aber schließlich gab es in Köln ja auch ermutigende Dinge zu sehen: Dem neuen Torjäger Sébastien Haller gelang mit seinem ersten Bundesliga-Treffer ein persönlicher Befreiungsschlag – wenn auch nur per Elfmeter. „Ich hoffe, dass er darauf aufbaut“, meinte Kovac, der den Franzosen aber nicht nur an Treffern misst: „Er arbeitet viel für die Mannschaft, trägt immer zwei Gegner auf dem Rücken. Er läuft pro Spiel elf Kilometer. Als Spieler ist das nicht normal. Und er hilft der Mannschaft in allen Bereichen. Ich bin zufrieden mit ihm.“

Zu den Gewinnern von Köln zählt auch Taleb Tawatha. „Er hat es sehr gut gemacht“, sagt der Frankfurter Trainer über den Linksverteidiger. Und er sei defensiv „energischer“ als sein Konkurrent, Neuzugang Jetro Willems. „Wir müssen sehen, wie es mit seiner Puste ist“, sagt Kovac über den Israeli. Eine erneute Rotation vor der Partie in Leipzig sei möglich: „Wir müssen frische Leute an den Start bringen.“

Denn schließlich bekommt es die Frankfurter Defensive heute mit Timo Werner zu tun, dem momentan wohl explosivsten deutschen Stürmer. „Ein Spieler allein kann ihn nicht kontrollieren. Wir müssen das im Verbund machen“, kündigt Kovac an. So wird neben David Abraham und Makoto Hasebe in der Innenverteidigung wohl wieder Simon Falette auflaufen. „Er ist fast so schnell wie David“, sagt der Trainer über den Franzosen. Dass der teilweise zu aggressiv und impulsiv agiere, nimmt Kovac in Kauf. Wenn man Bullen überraschen will, können solche Eigenschaften nicht schaden.

