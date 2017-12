Die Entwarnung kam noch in der Nacht. David Abraham hat sich beim 2:1-Sieg der Frankfurter Eintracht in Hamburg doch nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet. Der schon nach sieben Minuten ausgewechselte Argentinier hat sich das Wadenbein nicht gebrochen, sondern bloß ein Hämatom davongetragen.

Und so ist nach diesem schwer erkämpften Sieg die Frage, was an der Leistung der Eintracht eigentlich das bemerkenswerteste ist: Dass sie bereits vor dem letzten Hinrunden-Spiel an diesem Samstag gegen den FC Schalke 04 satte 25 Punkte auf dem Konto hat und damit uneingeschränkt zum Kreis der Europa-League-Anwärter gehört? Oder mit welchem Personal sie sich dieses 2:1 beim HSV erarbeitet hat?

Abraham schon früh raus, Kevin-Prince Boateng erst spät rein. Sebastien Haller und Jetro Willems nicht dabei, dafür Luka Jovic und Taleb Tawatha im Team. Die Eintracht trat am Dienstagabend in Hamburger mit einer Besetzung an, die in dieser Form sicherlich nicht zu den Top 5 der Fußball-Bundesliga gehört. Und dennoch sagte Trainer Niko Kovac: «Man hat heute wieder gesehen, wie wichtig unser breiter Kader ist. Es war ein Sieg des Willens.»

Am Anfang stürmte der HSV, in der zweiten Halbzeit stürmte der HSV. Dazwischen aber drehte die Eintracht den frühen Rückstand durch Kyriakos Papadopoulos (9. Minute) durch Tore von Marius Wolf (16.) und Mijat Gacinovic (24.) noch um.

«Wichtig ist, dass auch die, die jetzt vielleicht nicht so oft von Anfang an gespielt haben, sich voll reinwerfen», meinte Sportvorstand Fredi Bobic. «Jeder hat Bock, zu spielen und dabei zu sein. Es macht richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Der Trainer hat ein gutes Gespür dafür, wen er wann bringt.»

Mit einem Heimsieg gegen Schalke und einem Erfolg im DFB-Pokal beim 1. FC Heidenheim können die Frankfurter ein erfolgreiches Halbjahr krönen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze - für Kovac nach wie vor der wichtigste Wert - ist bereits jetzt komfortabel groß. Einen Abstand von zehn Punkten brachte die Eintracht am Dienstagabend zwischen sich und den HSV. «Aber wir müssen weiter machen. Nachlassen wollen und werden wir nicht», sagte Kovac.

Besonders enttäuscht war nach diesem Spiel ein guter Bekannter. Heribert Bruchhagen stand fast 13 Jahre an der Spitze der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Seit einem Jahr ist er Vorstandschef des HSV. «Wir sind im Existenzkampf, es spielt keine Rolle, gegen wen wir spielen», sagte der 69-Jährige in einem Sky-Interview. «Das war eine bittere Niederlage, das muss ich klar sagen. Es tut richtig weh, dass wir heute verloren haben. Aber wir haben noch eine ganze Rückserie zu spielen, und ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft.»

Von Britta Körber und Sebastian Stiekel, dpa