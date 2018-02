Der ehemalige Eintracht-Stürmer Pawel Kryszalowicz ist an Darmkrebs erkrankt. Das berichtet der Polnische Fußballverband (PZPN) auf seiner Internetseite. Der 43-Jährige habe bereits den ersten Eingriff hinter sich. "Es sieht mittelprächtig aus. Ich habe jetzt postoperative Untersuchungen und danach eine onkologische Beratung. Dann werden wir erfahren, ob es Tochtergeschwülste gibt und wie die Therapie aussehen wird", sagte der 33-fache polnische Nationalspieler dem Online-Portal "Sportowe Fakty". Er habe vor etwa drei Wochen von der Diagnose erfahren und sei schnell auf dem OP-Tisch gelandet.

Für die Therapie wurde eine Spendenaktion gestartet. Der Betrag soll für eine Behandlung in einer Spezial-Klinik in Mexiko oder in Deutschland verwendet werden.

Kryszalowicz spielte von 2001 bis 2003 bei der Eintracht, erzielte in 75 Pflichtspielen 26 Treffer für die Frankfurter. Zuletzt war er im Vorstand eines regionalen Fußballverbandes in Polen tätig. lg