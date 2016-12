Eintracht vs. Augsburg: FC Augsburg im Check: Darum wird die Eintracht gewinnen

Am Sonntag (Anpfiff: 17.30 Uhr) will es die Eintracht in der Puppenkiste ordentlich rappeln lassen. In unserem Check stellen wir stellen den Gegner vor.

Das ist los beim Gegner: Es geht die Seuche um beim FC Augsburg. Mit Raul Bobadilla, Alfred Finnbogasson, Ja-Cheol Koo, Caiuby, Philipp Max, Jeffrey Gouweleeuw und Marvin Friedrich fällt quasi eine komplette Mannschaft aus, die dummerweise fast gleichbedeutend ist mit dem stärksten Team, das der neue Trainer Dirk Schuster in dieser Saison überhaupt auf den Platz schicken könnten. Ohne die Ausfälle ist derzeit vieles Flickwerk in Augsburg, was unter anderem den eher suboptimalen zwölften Platz in der Tabelle erklärt. Immerhin ein paar Punkte auf der Mitleidsskala konnte der FCA zuletzt verbuchen, als sich Verteidiger Martin Hinteregger zuerst die Nase brach und nur eine Woche später einen Tritt auf die Hand kassierte, der die Pranke des Österreichers auf Bierkastengröße anschwellen ließ. Immerhin: Gegen die Eintracht wird er wohl trotzdem spielen können.





Der Star des Teams: Wenn der Kader voller Altintops, Bobadillas und Callsen-Brackers ist, braucht man von großen Stars nicht zu sprechen. Zumal es ja sowieso eher die mannschaftliche Geschlossenheit ist, mit der sich der FCA seit dem Aufstieg 2011 in der Liga hält. Star des Teams ist also erst einmal das Team selbst. Und außerdem Trainer Schuster, der mit dem Durchmarsch Darmstadts von der Dritten bis in die Bundesliga das größte Fußballmärchen schrieb seit Arjen Robben bei einem Körperkontakt im Strafraum einmal auf den Beinen blieb. Mehr ging nicht für Schuster bei den Lilien, weswegen er nun in Augsburg trainiert. Und ein neues Wunder schreibt? Wohl eher nicht.



Die Formkurve: Durchwachsen. Zuletzt gab es immerhin zwei 0:0-Remis gegen die überraschenden Top-Teams aus Berlin und Köln, insgesamt konnte der FCA aber erst drei Spiele in dieser Saison gewinnen. Und die auch noch gegen die Kellerkinder aus Darmstadt, Ingolstadt und Bremen, was in etwa die Gewichtsklasse der Augsburger in diesem Jahr anzeigt.



Wenn diese Mannschaft ein Promi wäre, dann: Sky du Mont. Zum einen illustriert dessen Haarfarbe ganz fantastisch die Graumäusigkeit des FCA. Zum anderen schaltet man bei Filmen mit Sky du Mont ähnlich reflexhaft weg wie bei Spielen der notorischen 0:0-Ergebnismaurer des FC Augsburg. Darauf einen edlen Tropfen.





Wenn diese Mannschaft ein GIF wäre, dann:



Null Gegentore in den letzten drei Bundesligaspielen: Maurermeister Schuster hat eine Mauer um den FCA-Sechzehner gezogen, die Donald Trump Tränen der Rührung in die Augen treiben würde.Nichts gegen die offizielle Hymne des Clubs „Rot, Grün, Weiß“,aber „Earned it“ vom Soundtrack des Films „50 Shades of Grey“ passt viel besser. Und das nicht nur, weil die richtige Hymne klingt, als würde man einen Atari verprügeln. Sondern einerseits, weil sich der Club durch seine Kratzen-Beißen-Spucken-Mentalität den Platz in der Bundesliga ehrbar verdient hat. Andererseits, weil „50 Shades of Grey“ ganz gut die Graumäusigkeit des FCA illustriert. Allem Rot, Weiß und Grün zum Trotz.Nachdem sich Martin Hinteregger bereits beim Händeschütteln im Kabinengang mehrere Knochen bricht, fehlt den Augsburgern die nötige Stabilität in der Defensive. Das macht sich der neuentdeckte Eintracht-Torjäger Scabolcs Huszti zunutze, der mit einem Doppelpack schnell beweist, dass er nicht nur gegen die Topteams treffen kann. Nachdem der einstige Frankfurter Chancentod Halil Altintop in einem Anflug von Nostalgie einen Querpass aus einem halben Meter neben das Tor gesetzt hat, bleibt es beim verdienten 2:0 für die SGE.