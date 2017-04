Lob der Beharrlichkeit: Fabián bleibt am Ball und wird dafür belohnt

Vielleicht konnte dieses Tor nur so fallen. Ein Kopfball aus nächster Nähe, der unter unfreiwilliger Mithilfe des Augsburger Schlussmannes Marwin Hitz irgendwie über die Linie kullerte. Gewiss kein Zufall war es, dass Marco Fabián für diesen Treffer sorgte – und kurz vor Schluss das Spiel dann ganz drehte. Es waren zwei Willensakte, mit denen die Frankfurter Eintracht ihre Sieglos-Serie beendete, und welche Erlösung das für den Hauptverantwortlichen war, ließ sich an seinem Jubel erkennen. „Ich bin mit dem Adrenalin nach dem Führungstor in die Fankurve gelaufen. Es war nämlich der Erfolg des ganzen Stadions“, erklärte Fabián. „Wir werden immer nach vorne getrieben.“

Unterstützung hatte die Eintracht auch bitter nötig. Auf den Rängen erledigten das die Fans, auf dem Rasen war Fabián die wichtigste Antriebskraft. Dass die Frankfurter Bundesliga-Fußballer mit dem 3:1 gegen den FC Augsburg den Abstiegskampf vier Partien vor dem Saisonende abhaken und noch von Europa träumen dürfen, lag vor allem an dem 27-jährigen Spielmacher, der mit sieben Treffern nun auch bester Torjäger ist. „Keiner von uns wollte das, was wir letztes Jahr erlebt haben, noch einmal erleben“, erinnerte er an den Fast-Abstieg der vorigen Saison. „Daher war es eine große Erleichterung, dass wir es dieses Jahr besser machen.“ Der mexikanische Nationalspieler spricht nach bald eineinhalb Frankfurter Jahren ordentlich Deutsch, bei Interviews aber lässt er sich lieber noch von Eintracht-Dolmetscher Stéphane Gödde helfen. Am Samstag wurde ein Lob der „Beharrlichkeit“ daraus – das war das Wort, was am häufigsten übersetzt werden musste. „Du musst immer am Ball bleiben, an deine Chance glauben. Dann gehen die Tore auch rein“, erklärte Fabián, wie er den Bann brach.

Mit dem Ausgleich in der 78. und der Führung durch einen Volleyschuss in der 87. Minute. Es waren erzwungene Tore und in ihrer Entstehung typisch für Fabián, der nicht nur ein feiner Techniker voller Spielwitz ist, sondern obendrein vollen Einsatz zeigt, sich in jeden Zweikampf wirft, zu jedem Luftduell mit zwei Köpfe größeren Abwehrhünen hochsteigt. „Marco geht mit seiner Art voran, auf dem Platz und außerhalb. Er zieht alle mit. Die Spieler, die Fans, auch uns Trainer. Deshalb ist er so wichtig für uns“, erläuterte Coach Niko Kovac.

Im Januar und Februar hatte Fabián sieben Punktspiele wegen einer Rückenverletzung verpasst, sein Club geriet in den Abwärtsstrudel. Jetzt aber ist er zurück – und mit ihm sind es die Tore, zuletzt vier in drei Spielen. Mit diesen Erfolgserlebnissen geht es ins Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach am Dienstag. „So große Spiele hat man nicht alle Tage“, freute sich Fabián. Auch in der Liga hat er noch große Ziele. „Es gibt viele Mannschaften, die um die Europa League kämpfen, da geht es sehr eng zu“, sagte er: „Jetzt sind Träume nach oben erlaubt.“