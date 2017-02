Beim Hessen-Derby Eintracht vs. Darmstadt: Fan-Massenschlägerei: Polizei sucht Zeugen

Dabei wurden laut Angaben der Polizei mindestens fünf Personen verletzt, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. 54 Menschen konnten festgenommen werden. Andere Täter wiederum konnten fliehen, bevor die Polizei eingetroffen war. Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise von Zeugen, insbesondere von Anwohnern der Leipziger Straße. Hierfür wurde ein Hinweisportal eingerichtet, wo unter anderem Videos und Bilder hochgeladen werden können. Unter fussball@polizei-hinweise.de können E-Mails mit Zeugenhinweisen und Anhängen (Videos) der Polizei direkt zugeschickt werden. Desweiteren können Zeugen unter www.polizei-hinweise.de/fussball ein Onlineformular ausfüllen. Videos und Bilder können ebenfalls übermittelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber können sich außerdem bei der Polizei zwischen 8 und 16 Uhr auch telefonisch unter der Rufnummer 069-755 44060 melden.

Die Frankfurter Polizei such Zeugen der heftigen Auseinandersetzung der Fanlager von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 am Tag des Hessenderbys am 5. Februar. Tatort war die Leipziger Straße in Frankfurt-Bockenheim vor dem Restaurant "Lilium". Gegen 14:20 Uhr flogen dort zwischen etwa 100 Fußballfans beider Fangruppen die Fäuste.