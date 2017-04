Bilderstrecke Hollywood im Blut – Die Geheimkarrieren der Eintracht-Stars

Die Eintracht gastiert bei Borussia Mönchengladbach und spielt um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals. Nominell und aufgrund des Heimvorteils ist die Borussia Favorit gegenüber der SGE. Doch der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Niko Kovac und seine Jungs glauben an die Chance, etwas Großes zu erreichen und das Ticket nach Berlin zu lösen. Wie denken die Fans der Adler über das Halbfinale? Sind sie euphorisiert oder etwa pessimistisch? Wir haben einige Stimmen aus dem offiziellen Forum der Eintracht zusammengefasst."Ich sage nur soviel. Gladbach ist klarer Favorit, aber nicht unschlagbar.Am Ende wird der Finalist wohl Gladbach heißen. Auch wenn viele das hier nicht gerne lesen. Ist ja nur meine Einschätzung", zeigt sich Hyundaii30 eher pessimistisch. LaAguila1985 antwortet ihm folgendermaßen: "Bei deinem Tipp erzählst du ja nichts unrealistisches. Ich würde auch auf Gladbach tippen und denke auch das Gladbach am Ende im Finale steht, aber das Spiel muss auch erst gespielt werden und im Fußball kann viel passieren. Außerdem ist Pokal. Wir sollten einfach alles geben und diszipliniert spielen und gucken was herauskommt."Vorsichtig optimistisch ist philadlerist: "Ich hab aber nichts dagegen, wenn es sich aufgrund von frischen Selbstbewusstsein so entwickelt wie das letzte Heimspiel gegen die Fohlen: Gladbach ohne echte Torchance und wir machen diesmal den Elfer in der regulären Spielzeit rein. Auf Elferschießen würde ich in diesem Fall gerne verzichten, denn ich halte Sommer für einen guten Elferkiller - und unsere Jungs für gebrannte Kinder, was das Elfmeterschießen der letzten Monate angeht. Ich hoffe auf ein 0:1 in der regulären Spielzeit, tippe aber darauf, dass irgendwas irres passieren wird!"Adlersupporter teilt die Favoritenrolle klar zu, glaubt aber dennoch an einen Auswärtsieg: "Gladbach ist trotz der ganzen Verletzten (Raffael, Johnson, Hazard, Kramer, Johnson) der Favorit in diesem Pokalhalbfinale. Die Fohlen haben noch mit Stindl, Dahoud, Herrmann usw. genügend Qualität auf dem Platz. Die Eintracht kann dort nach dem Sieg vom Wochenende befreit aufspielen. Es wird schwer in Gladbach, aber es ist nicht unmöglich das wir ins Finale einziehen können. So Gas geben wie in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg, dann wird es was. Tipp: 1:2 Sieg nach 90 Minuten.Ebenfalls auf die eigenen Gesetze des Pokals setzt Vael: "Wenn wir einen Sahnetag haben, und vorne auch mal treffen, dann können wir das schaffen. Aber objektiv gesehen ist Gladbach halt der Favorit, schauen wir mal welche Gesetze der Pokal heute Abend schreibt." Crung analysiert ganz nüchtern: "Es wie so oft auswärts: Die wenigen Chancen die man bekommt, müssen einfach mal konsequent genutzt werden. Dann klappt es auch mit Berlin."Dann gibt es aber noch die grenzenlosen Optimisten. Crung gehört dazu: "Ich habe nach dem Spiel in Hannover schon Hotelzimmer (mit kostenloser Stornierungsmöglichkeit) gebucht. Langes Wochenende, Pokalfinale, Kirchentag. da sind selbst die einfacheren Hotels/Hostels schon verdammt teuer." Mainhattener steht dem in Nichts nach: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin? Ich sage ja, wenn nicht jetzt wann dann?" Frankfurter-Bob hofft auf eine erneute Reise nach Berlin, nach dem Finale 2006: "Wird schwer. Aber es ist nicht unmöglich. Wenn wir es packen, muss ich direkt buchen. 2006 war toll, auch wenn wir durch ein irreguläres Tor verloren haben."